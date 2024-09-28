直播预告：读懂眼底的“健康密码” 守护光明“视”界

眼底病是一类危害视觉能力的疾病，我们经常会听到的糖尿病视网膜病变、视网膜脱落、黄斑变性等比较严重的致盲的眼科疾病都属于眼底病范畴。早期发现和及时治疗对于预防病情恶化和恢复视力至关重要。那么，检查眼底能发现哪些常见疾病？眼底病发生时，可能会出现哪些症状表现？目前治疗眼底疾病的方式主要有哪些？

9月29日15:00-16:00，北京同仁医院眼底病科主任医师卢宁和中华医学会眼科分会防盲学组委员闵寒毅将作客“人民好医生”直播间，为大家讲解眼底病防治的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

卢宁，海医会视网膜血管病学组委员，中国研究型医院学会糖尿病眼病学组委员，中华医学会中国眼微循环委员会学组委员。

擅长：眼底影像诊断、眼底激光治疗、眼底手术治疗(包括玻璃体积血、玻璃体混浊、视网朣脱离、黄斑裂孔、黄斑前膜等)、视网膜血管病包括糖尿病性视网膜病变和视网膜血管阻塞性疾病等。

闵寒毅，中华医学会眼科分会防盲学组委员，中国初级卫生保健基金会视觉与眼科学专业委员会主任委员，中国医师学会眼科分会循证学组委员，北京市医师协会眼科分会常务理事、总干事，北京医师协会第五届理事会理事，CMDA神经修复专业委员会视觉修复专委会委员，中华医学会第四届医疗鉴定专家库成员，国家卫生应急处置指导专家库成员。

擅长：各类白内障手术、各类玻璃体视网膜类手术、各类眼外伤手术以及前后节联合重建手术等。

如何收看直播：

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