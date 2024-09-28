科技成果转化驱动生物医药产业阔步前行

近日，国家卫生健康委中国生物技术发展中心联合国家药品监督管理局药品注册管理司、国家自然科学基金委员会科学传播与成果转化中心、工业和信息化部火炬高技术产业开发中心、人民健康等单位，以“科技成果转化助力生物医药产业高质量发展”为主题组织开展“根在基层”系列调研，陆续走进安徽省合肥市、上海市和江苏省苏州市，探索激活当地生物医药产业创新发展动能，解锁推动健康科技成果转化密码。

调研团走进上海科技大学。

政策滋养创新热土 构建成果转化“催熟”生态

合肥、上海、苏州等地近年来陆续推出利好政策，带动生物医药产业中的各类主体充分发挥创造活力，推动生物医药基础研究和临床研究加速从“书架”走向“货架”。

如何下好生物医药产业发展的“先手棋”？高水平科技创新成为从安徽省到合肥市合力谱写的主旋律。据安徽省卫生健康委科教处处长、一级调研员李家龙介绍，安徽省锚定科技强省的建设目标，先后印发《关于以高水平创新型省份建设为旗帜性抓手、在国家创新格局中勇担第一方阵使命的指导意见》《安徽省促进科技成果转化行动方案》等文件，以强化制度创新破解科技成果转化难题，谋划研究省级加快生物医药产业高质量发展政策；合肥市则同时出台《合肥市加快推进生物医药产业高质量发展若干政策》等文件，提升产业创新策源能力，积蓄生物医药产业发展新动能。“当前，全省初步形成以大科学装置为基础研究、大健康研究院为重大平台、临床研究应用为导向的基础研究和原创转化体系，加速打造合肥医学领域科创平台，全力打造生物医药产业核心枢纽和研发高地。”

2020年，上海交通大学转化医学研究院设立转化医学国家科学中心，集中发力重大疾病的研究与诊治；2024年，上海交通大学张江高等研究院人工智能生物医药中心启动，聚焦人工智能辅助创新药开发、病理研究……近年来上海交通大学多个医药科技项目加速落地，在上海交通大学医学院党委副书记、副院长吴正一眼中，这与上海市培植的健康科技沃土息息相关。“医学创新是一个先慢跑、后加速的过程，若要攻克‘从0到1’的研发关、解决‘从9到10’的转化题，必须要建立促进医学科技成果转化的合法合规的机制体制。立足上海市出台的《促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》等各项政策，学校先后推出一系列包括生物医药领域在内的科技成果转化指导文件，成立科技成果转移转化领导小组，协同学校各相关部门搭建科技成果转移转化在线服务系统，帮助学校科研人员出谋划策，应对成果‘不好转’的问题。”

调研团走进上海交通大学医学院。

无独有偶，上海科技大学依托《教育部、科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》等政策，“棋分两招”地推动学校生命科学领域科研成果的转化与应用。上海科技大学党委副书记、副校长江舸说：“一来对常任教授实施课题组长负责制，进而激发教授们的创新潜能和科研热情，孕育高质量的原创基础科研成果，二来设立了上科大技术转移办公室，以‘启蒙教育、衍生企业、专利运营’为方向，通过运营自主知识产权，孵化早期技术和初创公司，促进创新创业的实践教育，闭环成果转化全周期、全生态，推动生物医药相关专利转化。”

苏州生物医药产业经过十余年的深耕发展，已成为全市新兴产业发展的焦点赛道。随着《关于全链条支持苏州生物医药产业“筑峰强链”的实施意见》等文件的出台，释放出聚力做大做强生物医药“一号产业”的强音。“为积极响应、落实政策，苏州工业园区聚焦创新药研发、高端医疗器械、大健康三大方向，构思了一套可行的总体规划和科技政策体系，将战略目标与执行方案有机结合，并打造苏州生物医药产业园（BioBAY），以‘众创+孵化+加速+产业化’模式促进科技成果转化、构建可持续的生物产业生态圈。”苏州工业园区科创委相关负责人说。

攻关技术焕新产品 以向“新”力赋能临床科研

聚焦生物医药产业，创新力不断驱动着科技成果从实验室走向市场，实现价值飞跃。其发力于关键技术的深耕与储备，成果转化模式的升级，产品核心竞争力的提升，让医学成果从实验样板向临床应用加速蜕变。

在上海市岳阳路上，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员赵郑拓和他的团队坚守实验室进行脑科学与智能技术的交叉融合研究，他们的目标是基于侵入式脑机接口技术成果，打造超柔性神经电极，为神经系统疾病诊治提供更优解决方案。“神经科学是21世纪具有代表性的前沿基础学科，意识神经的解码可以应用于临床，解决重大脑疾病中的关键问题。接下来我们要持续深耕侵入式脑机接口底层核心技术，实现脑机接口多种临床应用场景落地，最终服务人口健康国家重大需求。”开发中国自主知识产权的植入式脑机接口系统的构想早已在赵郑拓心中成型。

“科技成果转化对于推动公立医院高质量发展意义重大，而临床资源就是医学科研转化的落脚点。”中国科学技术大学党委常委、副校长，中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新认为，将推进医院医学创新和转化工作落到瞄准临床、服务患者等实处，在模式创新上少不了三条主线：“一是优化医学研究流程和转化创新链，促进资源整合；二是培养研究型医生，组建一支医学研究与转化人才队伍，让医生成为医疗创新模式主体；三是重视创新发展的外在支持，从制度保障、政策激励、资金支持、基础研究和技术突破、评价体系等多维度着眼。”

“中医药领域的科技成果创新和转化，发挥中医特色优势、选好切入点是关键。”上海中医药大学中药研究所所长陈万生建议，要深度挖掘中医药原创资源，围绕中医治未病、诊断、治疗与康复等加快关键技术创新和产品优化，构建中医装备创新体系。当谈到如何加强珍稀濒危中药材的研究与转化，陈万生认为“要加强阐述药材的独特功效物质对干预机体重要生命过程的作用靶标和相关分子机制，通过解析进而发现其替代途径与配伍规律，建立珍稀濒危中药材人工替代品高效绿色智造工艺关键技术，助力提升中医健康服务能力。”

创新要结合特点，更要坚持自主。联影研究院执行院长胡鹏将“自主”解读为三个“必须”：必须全线覆盖、自主研发，必须掌握全部核心技术，必须对标国际顶尖水准。“随着新一轮科技革命和健康产业变革的深入推进，眼下正是抢占下一代大型医疗装备与技术制高点的关键期。大型医疗装备应以自主创新为圆心，朝着更精准、更智能、更小型化等方向布局，以临床广泛可及性促进国产高端医疗装备发展。”

在创新模式、技术、药物与设备之余，人工智能医疗解决方案也在不断焕新。“用人工智能建设美好世界”几个大字在位于合肥市的科大讯飞人工智能体验馆的墙体上格外鲜明，在医疗视域下审视这一愿景，讯飞医疗科技股份有限公司总经理陶晓东将之理解为“医生的AI诊疗助理、居民的AI健康助手”。“这需要依托医学语义计算、文本理解、知识推理、数据挖掘等核心技术加持，覆盖从健康风险预警、早筛、诊断、治疗与康复随访、诊后管理等医疗全流程，让技术转化与基层医疗机构、患者和居民等的实际需要精准对接。”

调研团走进科大讯飞。

狠抓多元要素保障 助成果跑出上市加速度

完善的资金支持体系如同行业发展的“燃料库”，知识产权保护措施是成果的“护城河”，市场准入与监管机制则是产品从实验室走向市场的“通行证”和“安全网”，这“三驾马车”只有并驾齐驱，才能按下生物医药行业更高水平发展的加速键。

如何让资金支持更好帮助成果在研发周期长、投入大的挑战中持续孕育，复旦大学科研院副院长郁金泰认为，应多元化构建资金支持体系。“复旦大学的资金支持一方面源自各类国家科技计划专项和社会资本，学校还设立了‘复旦科创母基金’，依托复旦大学丰富的科技成果转化要素，发挥母基金的杠杆作用，面向全球挖掘行业中最为优秀的专业投资管理团队，引导子基金投资国家‘卡脖子’技术突破和科技前沿领域转化项目。”在资金运作方面，复旦大学实行风险评估和项目管理机制，确保资金的高效利用和投资的回报，也降低了科技创新中的风险。

中国科学院上海药物所积极探索通过资本促进科技成果转化的路径，该所成果转移转化处副处长李平介绍说：“我们联合科学院、地方、社会资本共建生物医药投资基金，共做基金管理人，充分发挥药物所在新药项目专业判断和价值发现中的优势，深度参与基金运营和项目遴选，促进新药项目转化。”

加强专利保护、数据专有权、商业秘密管理等手段，是保护创新成果、激发科研动力的重要途径。为更好保全成果完成人及其创立的初创企业对成果专利最大限度的使用权和处分权，“上海科技大学职务科技成果由大学所有，但给予成果完成人及其创立的初创企业独占实施专利且可以进行分许可的权利，专利许可使用的有效期长达二十年”。江舸介绍说，同时，上科大技术转移办公室与业内相关专利数据库对接，“将学校专利推向市场、与企业需求进行匹配，促进技术创新和应用”。

“围绕生物医学工程内生需求和医疗器械产业链特点，苏州医工所通过项目实施，布局了一批高价值专利。”中国科学院苏州生物医学工程技术研究所党委书记、所长吴成铁认为，布局的成功关键在于用对了专利分析工具、找对了专利转化渠道。“我们与国家知识产权局审协江苏中心合作开展专利导航、专利预警等工作，专利布局和科研布局协调推进，防范知识产权侵权风险。同时升级转化形式，由早期以研究所为主体的知识产权作价入股，向以研究所、经营资产公司为主体进行专利转让、专利许可的多样化个性化转化，提高创新成果和市场的契合度，提高知识产权转化效率。”

调研团走进中国科学院苏州生物医学工程技术研究所。

在推动科技成果转化之路上，安徽医科大学第二附属医院探索出“赋权+转让+约定收益”成果转化体制机制，助力成果加速落地，还打造出“一站式”转化服务模式，让审批流程更高效、缩短产品上市时间。院长孙凌云说：“通过简化从专利到市场的转化流程，缩短成果转化时间，确保了科研人员能够专注于创新研究。同时，医院注重与监管部门密切对接，确保新药研发和临床试验能够顺利通过各项审批，打通科技成果转化‘最后一公里’。”

搭建产业协作桥梁 多维联动释放乘数效应

在多元化的产学研合作模式下，生物医药产业链各环节在资源整合与优势互补中，提升了医药科技创新体系的整体效能，促进了科技成果的快速转移与高效转化，为产业的结构升级和经济的可持续发展注入动力。

“苏州工业园区的产学研合作模式以企业为主导，以市场机制为纽带，目的要解决生物医药产业发展的创新需求。”苏州工业园区科创委相关负责人认为，建设创新联合体的集中优势在于“目标一致、劲儿往一处使”。通过共同组织实施联合攻关项目，建设研发设计、公共实验、检验检测、知识产权等科技服务平台，实现各成员单位创新资源开放共享，合力攻关关键共性技术难题，增强园区的产业科技创新能力，推动科技成果转移转化。

调研团走进苏州工业园区。

为助力更多科研成果走出实验室，上海交通大学医学院在选择研学合作伙伴时，将目光更多望向了业内前沿企业。“企业是生物医药行业的创新主体，我们正在与相关单位携手，在创新孵化空间共建、公共实验技术服务平台打造、科技成果转化、高端人才双聘等领域全面深化合作，从基础研究、临床研究到成果转化、产业化应用，合力探索医企合作新范式”。吴正一认为，在校企合作过程中，应保持“没有围墙”的研究心态和“一张桌”的合作机制，“高校科技成果转化要改变过去以个人研究热点为导向，转变为以市场需求、企业主导的产学研深度融合为导向，充分利用企业科技创新主体地位，提高科技成果转化的成熟性，更好地应对成果‘如何转’的问题。”

这种开放互促的姿态在复旦大学也同样可见，以孵化医学创新科研成果为宗旨的“枫林科技沙龙”就是学校的“科研一景”。据郁金泰介绍，每期沙龙聚焦一个医学科研成果技术转移转化的主题，邀请临床医生、技术转化平台、头部药企、投资方等各界人士碰撞思维火花，为科研团队指点迷津。此外，还与企业、研究机构等共同开展技术攻关和研发工作，“近年来复旦大学有不少多方共建的研究机构纷纷落地，通过加速科技成果的转移转化、推动新技术的产业化应用，让对接服务行业需求落在实处。”

“加强高质量科技成果转化，要打通基础研究与应用基础研究的‘双循环’，这就需要以产业需求为导向，联合行业头部企业构建新发展格局。”中国科学院上海营养与健康研究所成果转化与合作处处长姚刚说，与企业联合开展的应用基础研究要契合市场前景，要有前瞻性应用意义，为实现颠覆式技术创新提供条件。“当前我们围绕营养干预技术和产品研发、营养素和食品污染物分析检测、皮肤健康评估等市场需求开展工作，联合相关企业有助于突破关键技术制约，提升科技成果转化的工程化能力。”

人才是串联起产学研各方力量的关键要素，在人才评价上如何鼓励出新药，上海药物所给出的答案是“不唯论文，兼顾丰富的新药研发能力”。李平说：“为促进转化运用、推动新药创制，我们打破以发表论文为唯一标准的传统评价机制，探索增设了新药研发高级岗位，以临床需求为导向，围绕‘出新药’这一核心目标，对科研成果转化结果进行综合评价。如此一来，无论是科研成果转化还是发表高水平论文，都可让科研人员获得‘学术晋升’。”