聚焦慢病管理防治 第四届“人民健康之星”科普行动走进温岭

为进一步加强慢病防治，提高居民健康素养，完善重点人群健康服务。9月25日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业股份有限公司（以下简称以岭药业）、全亿健康瑞人堂参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进浙江省温岭市，为到场居民提供了包括知识科普、健康咨询、慢病检测在内的多项服务，助力构建慢病管理坚实防线。

第四届“人民健康之星”科普行动（浙江站）现场。

中国抗衰老促进会理事张林以《通络养生八字经》为主题，带来了一场既生动有趣又深入浅出的科普讲座。他指出，通络养生八字经与现代生命科学紧密相连，能够为每个人提供个性化的养生指导。这一理念为健康养生提供了全新的思路，以及系统化、科学化的解决方案，对健康人群的养生、中老年人的健康维护以及慢病的防治调护都具有重要的指导意义。

在现场，全亿健康瑞人堂副总裁林诚介绍说，公司始终坚持“以病患为中心，以健康为根本”的慢病管理理念，为慢病患者及社区居民提供健康咨询和患者教育，以提升他们的疾病管理能力。为此，全亿健康瑞人堂建立了专业的慢病管理团队和慢病管理药师队伍，以更好地为居民提供专业化的服务。

以岭药业相关项目负责人王姣介绍了以“通络、养精、动形、静神”为核心的中华通络养生八字经所引领的慢病防治新理念。“以岭药业将继续深化中医络病理论创新，推动中医药产业科技进步，为提升全民健康素养和健康中国建设贡献力量。”她说。

活动现场，以岭药业向全亿健康瑞人堂捐赠了500本《通络护心脑》书籍，用于免费分发给周边居民，以帮助他们增加慢病防治知识。

在“健康达人分享”环节，三位健康达人分享了他们的健康管理经验和养生心得，生活化的表达赢得了现场观众的一致好评。同时，多位医疗专家也在现场为公众提供了一对一的健康咨询服务和颈动脉斑块检测等慢病筛查项目。

据悉，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。