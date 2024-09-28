康师傅连续12年入选中国消费者首选品牌

近日，全球领先的品牌数据与分析公司凯度消费者指数举办年度峰会，会议以“新现实下解构品牌选择”为主题，共同探讨消费市场的走势，以及如何在当前复杂多变的市场环境中穿越周期，寻求长期发展之路。峰会现场为 《2024品牌足迹报告》中国市场上榜的品牌颁奖。康师傅凭借其卓越的品牌实力和发展智慧，连续12年位列“中国消费者首选品牌榜单”前三甲。

《品牌足迹报告》系列作为凯度消费者指数在全球发起的年度系列报告，已连续发布12年。该报告以消费者触及数为衡量指标，揭晓了全球各个市场上消费者选择最多的品牌以及增长最快的品牌。通过对中国消费市场上榜品牌的分析，可以洞悉在新现实下中国品牌增长的核心动因。

会上，凯度消费者指数中国区总经理李嵘指出，中国快速消费品市场正温和复苏，上半年实现了2.3%的增长，尽管平均价格同比微跌0.8%，但消费者对优质商品和美好生活的追求始终未变。

峰会通过对食饮市场、美妆市场、渠道演变及价格策略等多个领域的最新趋势的分析，着重从占领消费者心智，提升价格感知，挖掘需求空间三个维度出发，探讨在当前复杂多变的市场环境中，品牌如何实现持续增长。

整体而言，中国消费市场总花费和价格上趋于谨慎理性，与此同时，渠道变革持续，泛折扣化趋势显著，会员店、零、食店、折扣店等新型渠道崛起。品牌若想避免无休止的价格内卷，需深入理解消费者的真实需求与动因。关注产品质量、合理定价，结合本土文化和健康需求，通过精准渠道布局和创新的品牌策略，抓住工作生活多元化细分场景的不同需求，打造品牌差异化，拓宽产品应用边界，提升消费者价值感知。

康师傅作为食品饮料行业的佼佼者，凭借其卓越的品牌实力和发展智慧，以80.9%的渗透率及8.04亿消费者触及数，连续12年位列“中国消费者首选品牌榜单”前三，这一成绩充分展示了康师傅穿越周期的稳健步伐和发展韧性。

在产品创新方面，康师傅对旗下经典桶袋产品进行了升级迭代，从面饼和菜包入手，采用鸡蛋和面、蔬菜加倍等健康配方，满足消费者对营养和健康的追求。同时，康师傅还跟随健康无糖化趋势，推出了多款无糖茶产品，如高端产品“茶的传人”，完美保留了中国茶原生态的醇香本味。特别值得一提的是，通过使用自有碳汇抵消碳排，“茶的传人”已实现碳中和。

除了产品创新，康师傅还积极履行企业社会责任，坚持“家园常青，健康是福”的可持续发展理念。通过优化生产制造工艺、联动上下产业链响应节能减排号召，以实际行动践行企业责任。今年，康师傅推出了“万物皆有yuan”项目，从源头种植到数智化生产、从物流运转到消费终端循环利用，全方位推动绿色实践，为行业可持续发展开辟了新路径。

康师傅控股执行长室副总裁王世琦表示：“康师傅始终以用户为中心，以‘长期主义’驱动价值创造，未来将继续引领消费市场，迈向绿色健康生活的新风尚，为消费者带来更多优质的产品和服务。”