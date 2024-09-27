如何科学运动强肌健骨？不同年龄段的要点来了

每年9月是全民健康生活方式宣传月，今年的主题是：“食要三减，减掉不良生活方式；体要三健，健出美好生活向往。”健康骨骼是维持人体健康和机体活力的重要因素，不同年龄段人群如何通过科学运动强肌健骨？为此，人民网采访了北京市第一中西医结合医院骨伤科主治医师聂庆虎。

聂庆虎介绍，骨骼和肌肉是身体活动所必备的条件。骨骼和肌肉具有很强的可塑性，运动在其重塑过程中起到了至关重要的作用。科学合理的运动方式，适当的运动量，可以刺激成骨细胞生成和肌肉蛋白质合成，从而改善骨量、肌肉质量以及躯体功能。

聂庆虎表示，对于儿童青少年来说，适量的运动有助于促进骨骼的生长和发育，建议每天累计至少30至60分钟中等强度及以上的运动，根据运动强度和项目灵活调整时间，避免过度疲劳和肌肉骨骼损伤。可多参与一些能够有效刺激骨骼纵向生长的体育活动，如慢跑、跳绳、跳高以及篮球等项目。此外，平时注意保持正确读写姿势，减少久坐和视屏时间。

“对于一般的成年人群，运动类型推荐抗阻力运动和有氧耐力运动相结合，以增强心肺功能与肌力，提高神经、肌肉反应能力。最好每周锻炼5次，每次锻炼至少30分钟中等强度的有氧运动。”聂庆虎指出，成年人还要特别注意日晒，保证骨骼拥有充足的维生素D。建议每周至少2次，在上午11点到下午3点间，晒太阳15至30分钟，促进体内维生素D的合成。

聂庆虎表示，老年人运动时应重视力量和平衡能力练习，如健步走、太极拳、八段锦等形式的运动。上述类型运动可以提高身体的柔韧性、灵活性和身体协调能力，保持或改善平衡能力和耐力，降低和减少老年人跌倒或者跌倒导致骨折的风险。增强骨骼强度，对抗骨质疏松等老年问题。但老年人应选择合适的运动方式，控制好运动时间，避免关节损伤。运动时还应做好关节的防寒保暖，合并糖尿病、心血管疾病的老人应避免空腹运动，随身携带急救药品。

“无论哪个年龄段，运动前要充分热身，运动时循序渐进、量力而行，做到持之以恒。”聂庆虎提示，保持骨骼健康还要做到饮食均衡营养，不忽视进食蔬菜和水果，多摄入各种微量元素；睡眠充足，生活起居规律；积极治疗可能影响骨骼健康的疾病，如神经性厌食症、炎性肠病等。

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