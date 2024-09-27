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“60秒话健康”：秋季养肺吃什么？

2024年09月27日15:26 来源：人民网

由人民好医生推出的“60秒话健康”科普视频栏目，邀请全国三甲医院专家、健康领域学者，结合各类疾病健康日、二十四节气等特殊时间节点，在60秒内通过通俗易懂的方式，科普疾病防治知识，号召大众培养健康生活好习惯，认识健康误区，拥抱健康生活。

(责编：董童、李源)




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