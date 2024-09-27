气温下降，慢阻肺病患者如何做好自我管理？

秋季气温逐渐下降，空气湿度降低，对慢阻肺病患者有何影响？患者平时该如何做好自我管理以预防其急性发作？

慢阻肺病是慢性阻塞性肺疾病的简称。慢阻肺病的早期症状不明显，主要表现为反复发作的咳嗽、咳痰等症状，且容易混同于其他呼吸系统疾病而被忽视。除了秋冬季咳嗽、咳痰等主要症状，逐年加重的活动后胸闷、气短都是非常重要的提示，需及时就诊。

大家不用紧张和害怕，慢阻肺病是一种可防可治的疾病。导致慢阻肺病的病因有很多，其中吸烟是慢阻肺病最主要的危险因素。其他危险因素还包括粉尘暴露、柴火、煤炭等生物燃料暴露等。因此慢阻肺病最主要预防手段是严格戒烟，并减少煤炭、木柴等生物燃料的使用，减少职业粉尘暴露。

肺功能是诊断慢阻肺病最主要的检查指标。建议广大群众，尤其是40岁以上长期、大量吸烟的人群，每年定期进行肺功能检查。患者早期筛查、规范诊治、长期随访管理，可改善症状、延缓病情进展、提升生活质量。

秋分时节，气温降低、空气湿度下降，慢阻肺病患者最容易“中招”，引起慢阻肺病的急性加重，且每一次急性加重均会导致肺功能的进一步下降。

因此，第一，慢阻肺病患者在秋冬时节务必注意防寒保暖，外出佩戴口罩，少去人群密集区域，房间定期开窗通风。第二，每日按时吸入治疗药物，不可随意停用或减少用药次数，用药后漱口。第三，定期接种流感疫苗和肺炎疫苗。第四，如咳嗽、咳痰、呼吸困难症状加重，尽早就医。

哮喘发作与气候变化有关吗？如何鉴别感染性咳嗽和哮喘？预防哮喘急性发作的措施有哪些？如何治疗与管理？

秋季是哮喘高发季节，季节变化带来的冷空气刺激、气压变化，以及秋分时节常见的过敏原，如蒿草花粉、霉菌、尘螨等，都是诱发哮喘急性发作的常见危险因素。

大部分人认为哮喘的症状是“喘”。其实哮喘可以一点儿不“喘”，仅表现为反复发作的咳嗽、胸闷。那么，如何鉴别呼吸道感染导致的咳嗽和哮喘呢？

呼吸道感染是一种急性疾病，不会频繁反复发作。当咳嗽持续发作长达2个月以上，尤其是接触油烟、汽车尾气、冷空气、花粉等刺激性气体和物质以后容易发作，夜间比白天症状明显，都要考虑哮喘的可能。此外，哮喘患者常伴有过敏性鼻炎。过敏性鼻炎的特点也是季节性的，患者接触过敏原后会出现鼻塞、流鼻涕、打喷嚏。因此，有过敏性鼻炎史和症状的患者，出现频繁咳嗽、胸闷、喘息等症状时，应考虑哮喘可能。

秋季，哮喘患者应注意气候变化。那么，如何避免哮喘发作呢？第一，加强防寒保暖。第二，避免接触潜在过敏原及刺激性气体，规律正确使用长期控制药物，不要随意停药或自行增减剂量。

哮喘的治疗目标包括缓解当前症状和降低未来急性发作的风险，切忌症状好转即停药。哮喘是一种慢性气道炎症，需长期吸入药物控制气道炎症。如果不规律使用药物，会造成慢性气道炎症状态持续，导致肺功能不可逆下降。

老年和儿童哮喘患者可能在药物依从性和对吸入装置的掌握程度上出现一些困难，需要家属给予更多关注和帮助。此外，老年患者的症状通常不典型，且常合并其他疾病，因此在出现不适症状时，建议及时就医。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会