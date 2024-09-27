如何防治秋冬季易患疾病？江西组织专家解答热点问题

随着天气日渐转凉，秋冬季易患的疾病即将进入高发期，感染疾病或因疾病导致的风险有所增加。如何防治秋冬季易患疾病？针对大众热点关切，江西省卫健委26日举行新闻发布会，组织医学专家作出专业解答。

预防秋冬季呼吸道疾病为何多喝水？

秋分节气刚过，昼夜温差逐渐增大，加上气候干燥，呼吸道疾病频发。

江西省人民医院呼吸与危重症医学一科副主任、主任医师吴西雅称，对于呼吸道疾病的预防，首先是在合理更换衣物的同时注意保暖；要多喝水让鼻黏膜保持湿润，能有效抵御病毒的入侵，还有利于体内毒素排泄；注意居室通风，减少病原入侵。

吴西雅还说，其次，在日常生活中要注意加强运动，多吃蔬菜水果，多补充优质蛋白，提高自身免疫力。对于秋季比较容易感冒的人，根据自身情况及时进行流感、肺炎等疫苗的注射，最大程度预防呼吸道感染。

“一老一小”如何科学应对？

慢性呼吸道疾病的患者尤其是老年人抵抗力低，免疫力下降，很多都患有慢性支气炎、慢阻肺、支气管扩张、哮喘等疾病，一旦出现急性发作，可能会出现身体发抖、咳嗽、咳痰、气喘甚至咯血的症状。

“如果出现这些情况，需及时至医院就诊。”吴西雅表示，除了老年人，还有儿童、孕妇、有基础疾病和免疫功能低下的人群，以及肥胖人群都要重点关注，这些人群患流感后更容易出现重症。

天气转凉，儿童容易产生感冒、咳喘、拉肚子等症状。如何增强儿童身体抵抗力，调整孩子们的生活习惯，以适应季节的变化？

江西中医药大学附属医院肺病科副主任、主任中医师兰智慧说，在中医看来，儿童脏腑娇嫩，肺脾之气不足，容易出汗、胃口不好，加上孩子不知道自我调节增减衣物，所以每逢气候突变，就容易感受外邪、肺失宣肃、脾失健运，从而发为“感冒、咳嗽、哮喘、腹泻”等常见病。

兰智慧建议，家长帮孩子注意增减衣物，准备营养丰富又易于消化的食物。除了生活和饮食上的调理，还可以通过一些简单的小儿推拿手法来帮助孩子增强抵抗力。

国庆元旦出游应注意预防哪些传染病？

江西省疾病预防控制局党组成员、副局长王卓表示，国庆假期将至，大家外出旅游、就餐或因不洁的用餐和饮水引发感染性腹泻的风险，以及登革热输入风险在增加。秋冬季又是诺如病毒感染性腹泻高发季节，人群密集场所发生聚集性疫情的风险也将增加。

“登革热和疟疾都是通过蚊子叮咬传播的，建议大家外出旅行时，特别是赴境外旅行时，要提前了解旅行目的地的传染病流行情况，有针对性做好防范措施。”江西省疾控中心副主任、主任医师程慧健说，预防登革热、疟疾要做好防蚊措施，比如穿长衣长裤、外露皮肤涂防蚊叮咬药物、关闭纱门纱窗、使用蚊香等。

统计数据显示，今年前八个月，江西报告法定传染病较去年同期减少20.46%。其中，甲、乙类传染病报告病例数较去年同期减少35.53%。