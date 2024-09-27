河南周口：“三医”协同惠民生

“我头一次带母亲来这里看病，医院太大，挂号后，找不到科室，该咋走？”日前，在河南省周口市妇幼保健院，李女士来到导诊台求助。“不用着急，我来教您用手机导航，先把蓝牙打开，关注医院微信公众号，再选择‘院内导航’……”屏幕一闪，整个医院的布局便展现在李女士眼前。

目前，周口市已有15家医院通过公众号、手机App等实现院内智能导诊，大大方便了来院的市民。这是该市在全市县域医共体牵头医院和三级公立医院推行的“便民就医少跑腿、优流程、提质量”的21项举措之一。

近年来，周口市系统推进公立医院改革与高质量发展工作，协同促进医保、医疗、医药“三医”联动改革，努力打通看病就医的堵点。

周口市强化县乡村三级联动，组建22个紧密型县域医共体，通过县带乡、乡管村，提升医疗服务能力。该市从今年开始推行的门诊“一次挂号管三天”等举措，受到群众广泛好评。

村卫生室是农村卫生服务网络的最基层单位，2023年，周口市各医共体创新推行村卫生室药品“三统三保”管理工作，以乡镇卫生院为单位，对所辖定点村卫生室门诊用药实行统一采购、统一结算、统一管理，保障广大农村群众用药需求、保障各项资金安全透明、保障药品出入流程严格规范。

为进一步减轻就医负担，周口市加强医保政策协同，推进市域内检查检验结果互认，针对不同疾病临床特点，推行家庭病床、门诊血液透析打包付费等多种支付方式。对医共体实行医保基金“总额预算、月度预拨、结余留用、合理超支分担”管理，推动医保资金向县域内回流。

此外，周口市严格落实国家和河南省集中带量采购政策，多途径开展药品耗材集中带量采购，累计完成25批716种药品3840个品规的药品集中带量采购，价格平均降幅50%以上；完成26批57类耗材24807个品规的耗材集中带量采购，价格平均降幅达80%。

“我们将创新‘三医’协同发展的跨部门工作机制，让各项改革政策目标一致、措施协同、落地有声，更好地让医改成效惠及民生。”周口市卫生健康委党组书记、主任胡国胜表示。