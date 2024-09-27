前不久，一名患者到贵州省毕节市大方县人民医院就医，被确诊为肝左叶肿瘤。肿瘤位置特殊，手术难度大，患者十分忧虑。

“用虚拟现实技术辅助手术，可以精准切除肿瘤。”大方县人民医院副院长李嘉鑫说。

作为四川大学华西医院派来的帮扶专家，李嘉鑫擅长肝胆胰脾良恶性疾病的外科治疗，尤其对三维手术导航、人工智能等新技术辅助手术颇有研究。对患者肝脏结构进行三维重建后，李嘉鑫头戴着一套特殊设备，全视角查看病灶位置，精确处理肿瘤供血血管及周围组织。不到3小时，手术顺利完成。患者术后恢复良好，很快出院。

近两年，随着一大批高难度手术的顺利实施，大方县人民医院创造了一个又一个“首例”医学技术应用。

诊疗水平大幅提升，帮扶力量发挥关键作用。2022年，在农工党中央的协调下，四川大学华西医院将大方县人民医院定为协作医院，助其快速补齐管理、诊疗、学术研究等方面短板。2023年，大方县人民医院被认定为三级综合医院。

医疗卫生是统一战线帮扶毕节市的重点领域。中央统战部、民建中央、民进浙江省委会等分别在赫章县、黔西市、金沙县等地实施医疗帮扶项目；农工党中央牵头，推动浙江省人民医院毕节医院获批国家区域医疗中心；在民革中央支持下，民革贵州省委会持续在毕节实施“博爱牵手·生命护航”医疗帮扶行动；致公党贵州省委会开展“致力黔行·医卫同兴”等，助推天津中医药大学、天津市安定医院等与毕节市七星关区签订合作办学办医协议……1年多来，已有23家知名医院与毕节15家医疗卫生机构建立结对帮扶关系，优质医疗资源帮扶毕节市市直医疗单位实现全覆盖。

如何打造一支“带不走”的医疗队？毕节引进专家122人，其中31人担任医院领导职务；通过“黔医人才计划”，引进专家40余名；建立国医大师工作室、名医工作室等育才平台15个；组织专业培训505次，培训医务人员上万人次。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 16 版）