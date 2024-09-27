赤诚医者心 拳拳为民情（暖闻热评）

【人物】乡村医生余家军

【故事】余家军是安徽六安金寨县麻埠镇齐山村海岛卫生站医生。齐山村坐落在洪甸水库中，四面环水。作为村里唯一的医生，余家军二十多年如一日撑船行医，用心用情守护着200多人的健康。

【点评】

划着木船行医的水路，余家军一走就是20多年。支撑他排除万难坚守在小岛的，是对村民健康时时挂怀的仁心，也是一名党员为人民服务的初心。

医者德为先。作为齐山村唯一的医生，面对守护村民健康这份沉甸甸的责任，余家军放弃了其他的发展机会。为了方便村民，余家军的手机24小时开机，只要有人打电话，他就驾船出诊，他的手机号码已经成了村民的“120”。曾有村民凌晨突发急症，余家军在昏暗的山路上不慎踏空，连人带药箱掉进几米深的沟里，身上多处擦伤。时刻把患者健康放在第一位，体现了高尚的医德。

20多年来，余家军换了4条船，见证了农村医疗卫生条件的大幅改善。在相关部门的帮助下，漂浮在水面的卫生站上岸了，升级为一栋二层小楼，空调电脑、医疗设备等一应俱全。近年来，金寨县通过政府购买服务的方式，改善了余家军的收入状况，还为卫生站配备了各类远程医疗设备，让村民可以向上海等地的大医院问诊。提升保障水平，解除乡村医生的后顾之忧，才能不断激发他们的工作积极性。

乡村医生是我国医疗体系的神经末梢，能就近解决乡亲们的医疗需求，间接缓解城镇医院的就医压力。目前，我国共有110万名乡村医生。在基层医疗服务的最后一公里，他们发挥着“健康守门人”的重要作用。但在一些农村地区特别是偏远地区，还存在人才结构老化、服务水平较低等现实问题。加强乡村医生队伍建设，需要在落细落实待遇保障与激励政策、完善职业规划和晋升机制、健全培养机制等方面下更大功夫，形成育人、用人、留人的良性循环。

近年来，我国通过优质资源下沉、上下联动和支援帮扶，有效提升了基层卫生服务能力。比如，不断完善县域医联体的管理与运行机制，助力乡村医生提升专业技能，促进医疗资源共享。多措并举，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，织密织牢城乡基层医疗卫生服务网，方能让广大农村群众就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。

基层医疗服务是守护健康的第一道防线。期待通过进一步全面深化改革，推动基本医疗卫生制度更加公平有效、成熟定型，让更多像余家军一般心系乡亲的乡村医生扎根基层、发挥作用，更好满足人民群众对高品质健康生活的期盼。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 05 版）