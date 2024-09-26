阿斯利康赖明隆：搭桥“问计” 助推肿瘤防治高质量发展

9月25日至29日，第27届全国临床肿瘤学大会暨2024年CSCO（中国临床肿瘤学会）学术年会召开。

阿斯利康全球高级副总裁、阿斯利康中国总经理及肿瘤业务总经理赖明隆分享了他对于肿瘤防治工作的经验：“多年来，阿斯利康全力支持包括CSCO在内的中国高水平学术交流开展。未来也将深耕中国市场，继续搭建国际桥梁，发挥创新力量、变革力量、国际力量，为肿瘤患者聚力共筑美好未来，助力‘健康中国2030’早日实现。”

专注创新 推动抗肿瘤药物研发

“在有关政策的支持下，前沿技术革新、学科跨域融合、数字深度赋能，肿瘤新药研发不断取得进步。例如，中国的ADC（抗体偶联药物）联合疗法、细胞疗法、免疫疗法等已处于世界先进行列。”赖明隆说，中国的医疗资源丰富，拥有良好的创新药物研发环境，在大数据、人工智能等先进技术加持下，研究数据质量显著提升，已经成为全球创新药物临床研究的重要基地之一。

聚焦中国市场，服务中国患者。赖明隆介绍，截至目前，阿斯利康已将十余款抗肿瘤创新药物带到中国，覆盖肺、乳腺、泌尿、妇科、消化道和血液等六大肿瘤领域；在中国的研发管线超过200个，其中约一半聚焦肿瘤，并且均已实现全球同步研发。预计到2030年，阿斯利康将再为中国带来十余款抗肿瘤新药和80多个新适应症。

“消灭肿瘤或者降低肿瘤的危害，需要全生命周期促进、全方位跨学科提升。多年来，阿斯利康始终秉持‘以患者为中心’的初心，希望实现患者获益的最大化。针对患者未被满足的临床需求，阿斯利康积极整合产业资源，从研发、商业化和制造等多方面赋能，同时探索药物联合研究，让更多肿瘤患者有药可医。”赖明隆说。

多措并举 助力构建肿瘤诊疗新格局

早期干预是肿瘤治疗的关键策略之一。在癌症早期采取行动，能够控制疾病的进一步发展，从而提高患者的存活率和整体生活质量。

赖明隆介绍说，在开发和引进肿瘤创新药物的同时，阿斯利康携手有关部门、学会协会、医院等各方力量，助力完善包括早筛早诊、精准诊断、规范诊疗、患者管理在内的“筛、诊、治、管”肿瘤全病程管理模式。

“具体来讲，阿斯利康持续扩容创新生态，洞察患者需求，携手打造了创新中心、产业园、产业基金的‘三驾马车’；积极呼吁全社会强化肿瘤预防和高危人群筛查观念，支持开展肺癌、前列腺癌、肝癌等高发癌种的早筛早诊工作；聚焦精准诊断，携手合作伙伴推动数字病理建设，提高病理诊断的准确性和效率；推进指南巡讲、多学科会诊常规化、上下级医院联动，协助制定基层肿瘤诊疗路径方案；关注肿瘤慢病化趋势，在患者的复诊、随访、心理健康等方面提供帮助。”赖明隆说。

搭建桥梁 持续加码中国市场

随着国际合作与研究成果的不断涌现，阿斯利康在中国市场的布局也正逐步展开。赖明隆介绍，阿斯利康已经在山东青岛、江苏无锡和泰州投资打造生产供应基地，其中在无锡新建的小分子药物工厂有望进一步加强抗肿瘤药物的生产供应能力。2024年，上海成为阿斯利康第五大全球战略中心，不仅和全球研发同步，更在消化道肿瘤等高发癌种领域，实现中国研发引领全球，真正做到“在中国，为中国，惠全球”。此外，作为跨国药企，阿斯利康也在积极发挥桥梁作用，推动从“拥抱中国创新”到“中西合璧”共同创新。

“中国市场以其庞大的规模和日益增长的创新能力，在全球医药市场中占据了重要地位。在这样的背景下，阿斯利康与中国本土企业的合作也在不断深化。自2023年以来，阿斯利康与7家中国本土企业在肿瘤领域达成全球授权合作。在学术方面，支持中国临床研究成果多次登上国际会议舞台。”赖明隆说，展望未来，阿斯利康希望能够利用好中国的创新技术、创新人才、创新模式和创新经验，为推动肿瘤疾病的早筛早诊和诊疗一体化提供更多解决思路、方案和落地路径，让中国创新成果在更多国家落地生根。