于成功：改善医疗服务管理模式 助力医院高质量发展

公立医院作为促进人民群众健康的重要载体，是深化医药卫生体制改革的重要组成部分。如何推进改革、实现高质量发展是摆在每一所公立医院面前的重大课题。近日，江苏南京鼓楼医院党委副书记、院长于成功做客人民健康《院长谈》栏目，围绕相关议题分享了自己的观点。

“公立医院要聚焦群众急难愁盼的‘关键小事’，在服务质量、效率上做‘加法’，在手续、流程上做‘减法’，改善医疗服务管理模式，实现高质量发展。”于成功说。

“为不断满足人民群众就医获得感、幸福感、安全感，我院积极推动体系创新、技术创新、服务创新、观念创新。其中，服务创新不仅仅是设备设施日趋完善，更要从根本上理解患者的真实需求。”据于成功介绍，南京鼓楼医院共3个院区，本部设有3000余张床位，单体建筑面积巨大。虽然各类标识随处可见，但是对于首次就诊的患者来说，不免会迷失方向。为解决这一难题，医院对标细化任务，全面精准安排部署，从导诊、预约、电梯、餐饮、窗口等细节入手，使就诊环境更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。

多学科诊疗也是医疗服务模式创新的一项重要内容。在于成功看来，疑难危重症不能靠一个科、一个人“单打独斗”，而要靠团队，甚至靠多学科联合攻关。“临床中经常会出现一些病情涉及多器官、多系统、多学科的患者。多学科联合会诊可以根据患者的病情需要来选择专家构成，从而提出适合患者的最佳治疗方案，并由相关学科单独或多学科联合执行该治疗方案，避免过度诊疗或误诊误治，使患者受益最大化。同时，‘一站式’服务缩短了患者的等待时间，提升就诊效率，就医体验良好。目前，我院已开设30个多学科联合门诊，并探索建立疑难罕见疾病多中心精准诊疗体系和多学科融合的危重症综合救治体系。”于成功说。

据了解，历经多年发展，南京鼓楼医院已成为全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位、全国公立医院高质量发展试点单位，是江苏省首批高水平建设医院之一。

加强人才管理和学科建设，提升核心竞争力，是公立医院高质量发展的题中应有之义。于成功认为，医院要制定全面的人才培养规划，不仅要按照现代化医院的岗位设置要求配置专业技术人才，而且要根据学科发展和临床需求建设人才队伍，有计划、有步骤地培育重点优势学科，扶持弱势学科，引进和培养一批高层次、高技能、高素养的优秀学科带头人。同时，职能部门对人才，尤其是高层次引进人才，要从医疗、科研、教学以及生活等方面给予支持和关心，全面落实人才发展战略。

于成功认为，公立医院绩效考核指标体系涵盖医疗质量、运营效率、持续发展、满意度四个维度，是医院改革发展的“风向标”“指挥棒”。其中，提升医院运营管理效能是摆在医院管理者面前的首要任务。此外，要利用好绩效分配杠杆作用，破除公立医院逐利机制，进一步强化公益性导向，减轻患者就医负担。

如今，先进技术的发展引起了医疗健康领域的巨大变革。在这一趋势下，南京鼓楼医院也在不断探索数字化、智能化与医疗场景的深度融合。于成功表示：“展望未来，我院将以智慧医院建设推动智慧医疗、智慧科研、智慧服务和智慧管理，加快创新应用落地，借助现代化技术手段，不断推陈出新，努力为患者提供更贴心、更便捷、更人性化的服务。”