碘是孕妇健康的守护神 有效补碘有妙招

碘是合成甲状腺激素的必需物质，而甲状腺激素在调节新陈代谢、促进胎儿大脑发育等方面起着重要的作用。孕妇如果缺碘，不仅会影响自身的健康，更可能导致流产、死产、新生儿智力低下等问题。由于地理环境和饮食习惯的差异，一些地区的孕妇可能面临碘摄入不足的风险。因此，了解碘的主要食物来源，合理安排日常饮食、保证碘摄入量适宜，对每位准妈妈来说都是必要的。

根据中国营养学会的建议，我国成年人每日的碘平均需要量（EAR）为85微克，推荐摄入量（RNI）为120微克。孕妇每日的碘需要量除了供应自身需求外，还需满足胎儿的需要。成年女性的碘EAR（85微克/每日）和新生儿碘蓄积量（75微克/每日）合计约160微克/每天。

由于地理环境和饮食习惯的差异，很多地区的土壤和水源中的碘含量不足，导致食物中的碘含量也偏低。因此，除了通过食物摄入外，孕妇还应考虑通过碘盐或碘补充剂来保证碘的充足摄入。碘主要存在于以下这三类食物中，下面就来进行逐一分析。

1.碘盐：每日5克碘盐可帮助孕妇摄入100微克碘

现行的《食用盐碘含量》（GB 26878-2011）标准规定，食用盐产品（加碘食盐）中碘含量的平均水平为20-30毫克/千克。加碘食盐由碘酸钾或碘化钾按一定比例与普通食盐混匀而成，但是由于碘是一种比较活泼、易于挥发的元素，烹调过程中会产生损失，按照平均烹调损失率20%计算，孕妇每日摄入5克的碘盐，可摄入碘100微克，低于每日碘需要量。

因此，除了食用碘盐以外，孕妇还应摄入其他富含碘的食品。

2.海产品：碘含量最丰富的食物来源

例如海带、紫菜、海鱼、贝类等。这些食物中的碘含量远高于陆地食物，因此，对于生活在沿海地区的孕妇来说，通过食用海产品来补充碘是非常方便的。

3.蛋类：蛋黄中的碘含量通常比蛋清高

鸡蛋、鸭蛋等蛋类食品也是碘的一个重要来源。蛋黄中的碘含量通常比蛋清要高。因此，孕妇在饮食中可以适当增加蛋类的摄入，以帮助补充碘。

不过需要注意的是，补碘过多也有危害。我国多项流行病学调查结果显示，孕妇尿碘浓度超过250微克/升时，会出现亚临床甲状腺功能减退，因此，孕妇每日碘摄入量不应超过500微克。

文/张莹（中国疾病控制预防中心营养与健康所）