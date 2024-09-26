肾病患者莫大意 国庆假期仍需谨守饮食红绿灯

国庆假期将至，在团聚和放假的喜悦之中，餐桌上的美食琳琅满目。但对于肾病患者，尤其是需要日常做透析的患者而言，这份喜悦背后却隐藏着诸多健康挑战。应急总医院肾内科/透析中心主任许焱提醒，国庆期间如何合理规划饮食，是肾病患者及其家属需要重点关注的问题。

红 灯

高糖、高脂、高盐须谨慎

糖果、巧克力、甜点及含糖饮料中的糖分，不仅会导致患者的血糖水平急剧波动，增加糖尿病及其并发症的风险，还会加重肾脏的代谢负担。因此，患者应避免或减少这类食物的摄入，选择无糖或低糖替代品以满足对甜食的渴望。

油炸食品、肥肉、奶油及快餐等高脂食品，虽然口感丰富，但长期过量摄入会导致血脂异常，增加心血管疾病的风险。因此，患者应尽量选择清蒸、煮、炖等健康的烹饪方式，减少油脂的摄入量，同时适量增加富含不饱和脂肪酸的食物如鱼类、坚果等。

高盐食物也是透析患者需要警惕的“雷区”，患者应尽量避免腌制食品、咸菜及重口味酱料等高盐食物，转而选择低盐或无盐的调味品来增添食物的风味。

黄 灯

适量为宜，平衡是关键

黄灯区则代表着那些需要适度控制的食物类别。患者应根据医生的指导合理控制蛋白质的摄入量，并选择优质蛋白质来源如瘦肉、鱼类、豆制品等。

水果也需谨慎选择。高糖水果如葡萄、香蕉等应尽量避免或少量食用以防血糖波动。而低糖水果如苹果、梨等则可以适量摄入以补充身体所需的维生素和矿物质。此外，患者还应注意水果的摄入时间和方式，避免在餐前或餐后立即食用，以免影响消化吸收。

在主食方面，粗粮如燕麦、糙米等富含膳食纤维有助于控制血糖和血脂，同样需要适量摄入，以免引起消化不良等问题。

绿 灯

大力推荐，健康首选

新鲜蔬菜特别是绿叶蔬菜富含维生素、矿物质和膳食纤维，不仅能够促进肠道蠕动、预防便秘，还能降低心血管疾病的风险。在国庆假期期间，患者可以多选择一些色彩鲜艳、种类丰富的蔬菜来丰富餐桌，如菠菜、西兰花、胡萝卜等。

文/莫鹏（应急总医院）

针对肾病患者的其他饮食建议：

1.肾病患者特别是透析患者的专属食谱

早餐：鸡蛋蔬菜煎饼配豆浆、燕麦酸奶碗。

午餐：清蒸鲈鱼配蒜蓉西兰花、鸡肉炒蘑菇配糙米饭。

晚餐：番茄炖牛腩配小米粥、豆腐蔬菜汤配馒头。

2.加餐与饮品建议

加餐：建议选择低糖、低脂、低磷、低钾的食物如水果（如苹果、梨等低糖低钾水果）、坚果（少量且注意磷含量）、酸奶（无糖或低磷）等作为加餐食物。加餐时间应控制在两餐之间避免影响正餐食欲。

饮品：建议多喝白开水或淡茶以保持充足的水分摄入；无糖豆浆或低磷牛奶也是不错的选择。