近视与眼外伤两大常见眼病如何应对？专家详解

眼睛是心灵的窗户，每个人都应该呵护好眼睛的健康。近日，四川大学华西医院眼科副主任张美霞、四川省人民医院眼科副主任钟捷作客“人民好医生”演播室，就日常生活中如何守护好眼睛健康进行了解答。

重视近视防控 呵护孩子光明未来

张美霞介绍，近视是发病率非常高的一种疾病，我国青少年的近视发病率已居全世界首位。近视的发生与先天遗传因素有关，但后天环境因素造成近视的情况更多见。比如长时间近距离阅读、写作、看大量电子产品、户外活动过少等都容易引发青少年近视。

张美霞说：“大家都知道，近视以后戴眼镜是不方便的，但更重要的是，高度近视导致的危害”。发生高度近视后，视网膜会变薄，产生视网膜的裂孔、视网膜的变性区，严重的还会发生视网膜脱离。高度近视还会影响眼底中最关键的部位——黄斑，从而可能出现视力下降、视物变形，甚至完全失明。

另外，近视的发生对白内障和青光眼的发展是有一定促进作用的，因此一定要重视近视的防控工作。

眼外伤常见且突发 伤后正确处置很重要

在我国，眼外伤是单眼盲的首位致盲眼病。眼外伤急诊患者伤情复杂、病情急，需要在短时间内做出正确诊断和处理，且急诊救治效果与预后相关。如救治不及时、方法不得当，将关系到二期治疗的效果和预后，所以，掌握眼外伤的急救原则是非常必要的。

钟捷说：“眼外伤可分为两大类，第一类是外力的作用，或者外界侵入物的作用造成眼球的破裂或者机械性的眼外伤。第二类是非机械性的眼外伤，比如激光、太阳光、酸碱化学物质或者是热烧伤，没有外力的作用，但是也会对眼睛造成非常大的伤害。”

钟捷进一步解释，发生眼外伤后可以从这几点判断严重程度：第一，有没有流血，皮肤有没有外伤；第二，如果眼睛受伤被尖锐的物体刺伤，或者有异物打入眼睛中，很多患者会有一种热泪流出来的感觉，这是眼球明显受伤的感觉；第三，视力是否明显下降，伴随着严重疼痛的感觉。根据这些情况可以粗略判断是否需要及时到医院眼科急诊治疗。

钟捷强调，如果有异物插入眼睛当中，原则上是不建议把异物强行取出，若强行取出可能对眼睛内的组织造成更大损害。

眼外伤有一种特殊的情况需要现场及时处理。酸性或碱性化学物质溅到眼睛里，需要马上用大量清水进行反复冲洗，把溅入眼内的化学物质尽量清洗出来，然后及时去医院就诊治疗。

守护眼健康 从掌握眼健康知识开始

张美霞在访谈中提到，只有让科普工作走出去，让大众了解眼健康常识，才能让更少的人走进医院。四川大学华西医院通过公众号、视频号等新媒体平台不断向公众传递眼健康知识，同时也与电视台、社区合作，组织线上线下的科普讲座及义诊活动，让疾病筛查的端口更加往前移。

钟捷认为，对于不同年龄段、不同职业的人群，可以用更有针对性的方式进行眼健康教育。比如让儿童青少年近距离接触验光设备，尝试给同学验光，可以增加对眼健康知识和近视防控的了解。对于容易受眼外伤的建筑装修工人群体，可以走到他们的群体当中，用真实发生的病例触动他们，让他们接受正确佩戴防护眼镜和面罩，这些有针对性的宣传，能够进一步提高公众对眼健康的重视。