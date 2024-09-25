加拿大驻广州总领事莅临湖南中医药大学科技园共谋中医药国际化发展蓝图

2024年9月24日,加拿大驻广州总领事馆总领事Behzad Babakhani、领事Mark Mylvaganam、贸易专员Nancy Li以及湖南联络人Martin Albert Haase等一行,正式访问了湖南中医药大学科技园,双方共同探讨中医药的国际化进程和未来商业发展的方向。中国国际友好城市促进会主任刘素华、湖南中医药大学科技处负责人以及湖南中医药大学科技园主要负责人兼四海通达集团董事长、总经理等进行了接待。Behzad Babakhani一行参观了湖南中医药大学科技园区的环境及配套设施,深入了解了科技园的产业结构及产品布局的实况,并就中医药国际化推进及未来发展进行了座谈。

座谈会上,湖南中医药大学科技园负责人发表了欢迎致辞,简要介绍了四海通达集团以及湖南中医药大学科技园的基本情况。在湖南中医药大学雄厚资源的支撑下,科技园正致力于构建中医药产业发展新高地,并表达了与加拿大方面深化合作与推进交流的热切期望。

湖南中医药大学科技园负责人还深情回顾了自己与加拿大之间的深厚联系,详尽介绍了科技园在中医药领域的丰富资源及其发展蓝图。中医药在疾病预防方面展现了其独特的价值,尤其在新冠肺炎疫情期间,这一点得到了充分证实。在产业全球化过程中,中医药走向国际化,服务全人类健康,非常重要和紧迫。湖南中医药大学科技园在湖南中医药大学的坚强支撑下,正加速推进科技成果转化和关联企业入驻,未来也将进一步加深与加拿大专家的携手合作,共同推进中医药的国际化进程。

加拿大驻广州总领事馆总领事Behzad Babakhani对湖南中医药大学科技园在推动中医药国际化方面所取得的阶段性成果表示高度赞赏,并对其在促进中医药现代化、科技创新及成果转化等方面的努力和成就表示了肯定。他表示，湖南中医药大学科技园凭借其深厚的学术底蕴和丰富的科研资源,展现了卓越的创新能力和广阔的发展潜力,具有极高的合作潜力。特别是在中医药国际化领域,他期望能够将加拿大的先进科研技术与湖南中医药大学科技园的传统医学智慧相结合,为两国在医疗卫生领域的合作开拓更多可能性,同时也为双方的企业和研究机构创造新的发展机遇。湖南中医药大学科技园亦可借此机会,进一步提升其在国际舞台上的影响力,推动中医药科技产业的全球化进程。

湖南中医药大学科技园科技处负责人详细介绍了科技园及湖南中医药大学附属医院的卓越资源,并表达了与加拿大方面深化合作、共同促进中医药文化国际交流与传播的意愿。坚信在双方的共同奋斗下,中医药领域的合作必将取得显著成就。

本次访问显著加深了彼此之间的了解与信任,并为湖南中医药大学科技园与加拿大方面的合作打下了坚实的基础。双方期待能够持续增进交流与合作,共同推进中医药的国际化进程,为全球健康事业作出更大的贡献。

此次访问标志着中加两国在中医药领域的合作迈入新的发展阶段。展望未来,双方将致力于进一步加强沟通与合作,共同致力于中医药文化的传承与创新,为全球人类的健康福祉作出积极贡献。来源：湖南省卫生健康委