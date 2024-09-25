蒙牛：“固本培元”全面筑牢食安防线

9月25日，由国务院食安办等28部门联合开展的2024年全国食品安全宣传周活动在京正式启动。本届论坛以“诚信尚俭 共享食安”为主题，围绕“食品安全风险管理”“数字智能化推动食品产业高质量发展”等议题开展交流。

蒙牛集团总裁高飞出席主场活动并发言。他表示，蒙牛始终牢记“奶以安为要”的殷殷嘱托，坚决筑牢食品安全防线，为消费者打造一杯品质好奶。蒙牛将保障乳品质量放在一切工作中最重要的位置，以执行为关键抓手，充分将主体意识和责任意识落实到企业实践中。

蒙牛集团总裁高飞发言。（受访者供图）

高飞介绍，自成立以来，蒙牛始终将食品安全视为企业的生命线，以国家市场监管总局“60号令”为准绳，通过升级内控体系、强化技术保障、提升能力意识、压实主体责任，为消费者提供更高品质的“放心奶”。

在风险管理领域，蒙牛持续精进，不断优化风险控制机制，建立日管控、周排查、月调度的综合管理机制，实现了生产流程的全覆盖。同时，蒙牛坚持将食安责任落实到最小单元，并坚持质量上的“一票否决”。

技术层面，蒙牛加速推进产业链的数智化转型，搭建了“一棵草到一杯奶”的全链路质量信息平台，实现“端到端”的互联互通。目前，蒙牛承建的“乳品质量数智监控技术”重点实验室已获总局批准。2023年5月，蒙牛建成了全数智超级工厂蒙牛宁夏工厂，实现了“百人百亿”全球乳业工厂年度最高人效比。

“未来，蒙牛将积极践行‘中国乳业国家队’的责任与使命，不断优化质量管控体系，为提升质量安全管理水平、引领行业高质量发展贡献力量。”高飞表示。