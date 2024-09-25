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甲减高危人群都有谁 快来看看你是“易减”体质吗？

2024年09月25日12:56 来源：人民网

甲减为啥总是悄然而至？一些看似不起眼的日常健康隐患你能提前洞察么？跟着分泌科的权威专家一起揭秘甲减高危人群都有谁，快来看看你是“易减”体质吗？让我们一起揭开谜底，守护你的甲状腺健康！

(责编：董童、李源)




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