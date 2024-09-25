脑机接口、人工智能等新技术加快在广东医院落地

穿上设备，启动开关，蹬脚走路。在中山大学附属第三医院脊柱外科的病房里，一名因脊髓损伤而瘫痪的患者穿戴上设备，膝盖、大腿、腰部等多个部位与机器人连接，看着屏幕上的动画，通过脑部思考，驱动肢体做出相应的动作。

“这个机器人可以帮助脊髓损伤患者锻炼肌肉，还能重建神经环路，提升治疗效果。当前，临床医生不断推进技术创新，丰富诊疗手段，将为难治性、复杂性疾病患者带来更多新希望。”中山大学附属第三医院院长、脊柱外科专家戎利民说，伴随技术发展，脑机接口、人工智能等新技术逐步在临床中落地，为医疗发展带来更多可能。

脊髓损伤是一种严重的中枢神经系统损伤，会导致运动、感觉、大小便功能障碍，引起瘫痪，长期卧床还会带来静脉血栓、压疮等并发症。

由广东省卫健委主办的广东卫生健康新质生产力——探院活动首站近日来到中山大学附属第三医院。记者从活动上获悉，近年来，该院探索脊髓损伤治疗新方案。传统的治疗方式包括手术、药物、康复锻炼、针灸等，如今，医学界正在探索干细胞、脑控外骨骼机器人、生物材料移植等更多维度的综合治疗。

“通过脑想象和视觉触控，人体可以操控机器人，机器人也可带动人体运动。研究同时发现，这一过程也对患者的大脑皮层有益，有助于患者保持乐观的治疗情绪。”戎利民说。

慢性鼻窦炎容易复发，许多患者需要多次手术。这主要是因为不同鼻窦炎的亚型差异较大，但临床多是“一刀切式”诊断，影响了治疗效果。

在中山大学附属第三医院耳鼻咽喉头颈外科，一份来自人工智能医生的诊断报告，对患者的慢性鼻窦炎进行了分型诊断。“原本医生需要5小时完成的工作，如今人工智能在1分钟内就能完成，且准确率高达98%。”该院副院长杨钦泰说。

在此背景下，医院过敏科、大数据人工智能中心等多学科医工交叉团队研发了鼻息肉病理人工智能诊断系统，并应用于临床。

在慢性鼻窦炎人工智能识别系统的基础上，中山大学附属第三医院过敏科及耳鼻喉科团队还开展了一项人工智能花粉识别研究，与广东省气象局、中国科学院华南植物园等单位合作，构建人工智能花粉预警监测网络，利用人工智能更精准地辨识致敏花粉，并提醒过敏患者避免在花粉浓度高的区域、时间活动。

“如今的临床医生，既要养细胞、养老鼠，也要养数据。”杨钦泰希望能探索多模态人工智能，更好地服务患者。