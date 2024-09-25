和谐亲子关系是提高青少年网络素养的重要前提

“我叫吴可，今年12岁，已有7年网龄。视力5.1，不打游戏。我是一名抖音视频创作者……”抖音创作者@可乐冒险走丢了 如是介绍自己的经历：很小的时候就有自己的电脑和手机，获得3D打印一等奖、科学实验秀一等奖、科技创新比赛一等奖等多个奖项；完成过50公里沙漠旅行，攀登过海拔5000米的雪山，在北极的冬天挑战露营，徒步穿越南半球有鳄鱼的孤岛……

“短视频是一种快捷的多媒体手段，是我们认知世界、增长见识不可或缺的途径……比如近期的巴黎奥运会，巴黎和北京时差比较显著，我们一般很少熬夜看比赛，所以短视频成为我们捕捉奥林匹克精神感人瞬间的渠道。”清华大学附属中学学生方元如是介绍自己通过短视频认知世界、增长见识的经验。

日前，中国青少年研究中心相关课题组完成《新时代初中生网络素养调研报告》（简称《报告》），并在清华大学附属中学召开“短视频背景下如何提升中学生网络素养交流会。会上，专家学者、中学师生、家长和抖音青少年创作者共同探讨初中生网络素养现状和短视频使用情况，以及如何帮助初中生合理利用短视频实现个人成长。《报告》显示，获取信息和学习知识成为初中生使用短视频的两个首要目的，分别占比65.3%和64.8%，还有21.8%的受访者会使用短视频进行内容创作。

《报告》用翔实的数字和丰富的案例表明，在当今互联网时代、数字时代，短视频不是让人闻之色变的洪水猛兽，而是一种方兴未艾、行之有效的新媒介形式，并已成为越来越多青少年学习、娱乐、社交的重要工具之一。从这个意义上说，家庭、学校、互联网平台及相关各方都应当正确认识短视频作为新媒介形式的功能与价值，推动形成善用短视频助力未成年人提高网络素养、实现全面发展的工作机制。

既然获取信息和学习知识是初中生使用短视频的首要目的，那么，为未成年人提供优质高能、健康有益的信息内容和知识服务，无疑就是短视频可持续高质量发展的重中之重。例如，据一位教师介绍，有关部门推出的青少年网络素养公开课中，以短视频形式呈现网络安全素养、网络规范素养、网络学习素养等内容，有效融合了知识性、实践性、趣味性、互动性，对青少年在复杂的网络环境中保持清醒、提高素养有很大帮助。

《报告》认为，家庭关系的质量与初中生网络素养及短视频使用行为有显著相关性。调查显示，亲子关系“很好”、亲子间“经常”交流上网内容的初中生，对自身网络素养水平的评价更高，也更倾向于使用短视频学习或搜索信息，每天使用短视频的时长和频率也较为适度。其他相关研究也表明，良好的家庭氛围、和谐的亲子关系和平等的亲子互动，对未成年人的网络素养水平和互联网使用行为具有正向促进作用。

在因孩子过度使用手机屡屡引发亲子矛盾的当下，《报告》的上述结论，对于互联网条件下改进提升家庭教育水平具有丰富的启示。一方面，家长应该成为引导孩子通过短视频提高网络素养、实现全面发展的重要帮手。为此，家长自身也要善于学习新知识、新技能，不断提高自身网络素养，在日常生活中为孩子做好榜样。

另一方面，家长帮助孩子通过短视频提高网络素养、实现全面发展的过程，也是孩子以自身成长助力优化亲子关系、提高家庭发展质量的过程。为此，家长应更加重视家庭文化建设，注重亲子交流与互动，努力构建和谐的亲子关系，与孩子平等协商确立“上网规矩”。所有这些工作，都对家长的成长和家庭的发展提出了新的更高的要求。