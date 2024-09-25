为什么秋冬季心脑血管疾病易发？如何预防和应对？

秋分后心脑血管疾病的患者开始增多，为什么秋冬季心脑血管疾病易发？常见的心脑血管疾病有哪些？该如何预防心脑血管疾病的发生？

秋分后，昼夜温差加大，气温逐渐下降。气温下降，特别是寒冷空气的刺激，会导致血管收缩，增加心脏负担，引起血压升高和血管阻塞，增加心脑血管疾病的发生风险。

在气温下降的季节，人们往往会摄入更多高热量食物，这可能引起胆固醇和血脂升高，也增加了心脑血管疾病的发病率。

同时，秋分日后，北半球昼短夜长，日照时间减少，会影响人的情绪，情绪波动也是心脑血管疾病的危险因素。

常见的心脑血管疾病包括：脑梗死、脑出血、心肌梗死、不稳定心绞痛等。

因此，秋分时节，大家一要注意保暖，避免长时间暴露在低温寒冷环境中。二要均衡膳食，提倡少盐、少油、少糖，注重饮食多样化，每天摄入不超过1个拳头大小的肉；两个拳头大小的主食；三个拳头大小的水果，四个拳头大小的蔬菜。三要适度运动，如散步、打太极等，以促进血液循环。四要保持良好的心态，避免情绪波动。五要定期监测血压、血脂、血糖等指标，尤其是既往有血压、血脂、血糖异常的患者，如出现明显波动，及时就医。

脑血管意外一般较为凶险，公众该如何识别？突发脑血管意外后我们该怎么办？哪些人更容易发生脑血管意外？又该如何预防？

脑血管意外，也就是脑卒中，是一种急性脑血管疾病，以缺血性脑卒中为主。

脑卒中的救治如同跟时间赛跑，早期发现、快速急救，至关重要，可有效提高抢救成功率，降低死亡率和残疾率，减少并发症。

识别脑卒中典型症状，请大家记住“120”口诀，“1”是指看一张脸，即看他的面纹是否对称，有的人会出现口角两边不对称或一边的面纹变浅。“2”是两只胳膊或两条腿，看他走路是否发飘，一侧胳膊是否无力。“0”指聆听，即看他说话是否不利落。

一旦出现上述任何一项症状，患者及家属应立即拨打120急救电话，尽快将患者送到有救治能力的医院。目前，多数医院都已建立了脑卒中救治绿色通道，可以对脑卒中患者进行有效救治。

等待急救车到来前，要避免几个错误行为：第一，他人不要随意搬动患者，不摇晃、不刺激；第二，不大声叫喊，大声叫喊会导致患者紧张，进而使其血压升高，引起更严重的问题；第三，不喂药、喂食。很多脑卒中患者，长期血压、血糖、血脂没有得到有效控制，或没有遵医嘱服药，此时给他服用降压药、阿司匹林等会影响救治。

脑卒中危险因素包括：高血压、高血脂、糖尿病、肥胖、心律异常(房颤)、冠心病、脑卒中家族史，以及吸烟酗酒和其他不健康的生活方式等。

具备以上一种及多种危险因素，既往有脑卒中史、短暂脑缺血发作者，是脑卒中的高危人群。

脑卒中是一种可防可治的疾病。大家要养成健康的生活方式，定期进行脑卒中危险因素筛查，做到早发现、早预防、早诊断、早治疗，可有效防治脑卒中。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会