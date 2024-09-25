专家谈呼吸道感染性疾病预防：疫苗接种需特别注意3种情况

随着秋冬季到来，呼吸道感染性疾病又将进入感染高发季。关于疫苗接种禁忌，中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院副院长冯录召24日在北京表示，有3种情况需特别注意，对疫苗成分过敏者不能接种该疫苗，如果患者处在慢性病急性发作期或正处于疾病急性期，建议暂缓接种，有免疫功能缺陷或免疫抑制疾病患者不能接种减毒活疫苗。

“老有所‘呼’，‘吸’阳无限——关注秋冬呼吸道感染性疾病，守护老年人健康”媒体沙龙活动当天在北京举办。与会专家就当下老年人如何预防秋冬季呼吸道感染性疾病等问题进行了解答。

冯录召表示，目前可用于老年人接种的疫苗包含流感疫苗、肺炎球菌疫苗等，但目前RSV疫苗尚未在国内获批上市。

他指出，一般而言，在高发季节到来前的1至2个月接种疫苗最合适。例如，国内一般推荐在9月至11月接种流感疫苗，最好10月底前完成流感疫苗接种。即使错过最佳接种时间，依然建议及时接种，毕竟接种疫苗就能获得针对性的保护力。

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明指出，呼吸道感染性疾病病原体的传播方式主要分两种，一种是通过感染者咳嗽或打喷嚏时释放的飞沫传播，另一种是接触传播，与感染者密切接触引起的直接传播，或接触被病毒污染的物体表面后，再触摸口、眼、鼻等引起的间接接触传播。

李燕明提示，老年人可以通过一些公共预防措施来预防，比如戴口罩、勤洗手、保持社交距离、注意咳嗽礼仪、常通风、少聚集、保持环境卫生等。此外，接种疫苗主动免疫也是预防呼吸道感染性疾病有效方式之一。接种疫苗可以帮助提高对特定病原体的免疫力，减少疫苗可预防疾病发病风险。