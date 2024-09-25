镇里看专家 便利又高效

最近，在重庆綦江区郭扶镇中心卫生院高庙分院，89岁的患者陈廷芳得到有效救治。得知为她进行心电图诊断的是20多公里外的江苏省人民医院重庆医院的专家，陈廷芳感叹：“远程医疗关键时候能救命。”

当日，江苏省人民医院重庆医院心血管内科主治医师黄磊磊查看心电图后，确诊陈廷芳为“急性下壁抬高型心肌梗死”，并立即指导镇上医生实行急诊血管开通术。后来，手术顺利完成，老人脱离危险。

这样及时便捷的诊疗，得益于綦江区与江苏省人民医院合作，建立全区一体化远程心电诊断网络。

心血管疾病的黄金救治时间很短，急性心肌梗死晚一分钟处理就增加一分生命危险。

綦江地处渝川黔交界，山区占地面积大，就医的交通、时间成本一直是个“老大难”。再加上群众对心血管疾病认识不够，一些患者因没有得到及时诊断，错失救治机会。

今年4月，江苏省人民医院重庆医院启动“心电一张网”建设，整合医疗资源，建设心电诊断中心，借助信息互通的心电智慧诊断和管理平台，构建科学、高效的协同救治体系。

目前，心血管病救治网络延伸至基层，串联起綦江区的25家基层医疗卫生单位，覆盖13个镇街，实现区域医共体内部的心电检查数据集中和共享。优质心电诊疗资源下沉，为患者搭建起“最短时间内得到最佳和最有效诊疗”的通道。

优质医疗资源服务离家近了，群众对心血管疾病的防治意识也逐渐增强。临近中午12点，隆盛镇中心卫生院心电诊室外依然有几个人在等待，医生余家丽为患者完成心电图检测操作后，立即将相关数据传到江苏省人民医院重庆医院心电诊断中心，经过中心医生诊断后，形成报告回传卫生院。

仅花费几分钟就拿到结果的张女士说，她的家人因心血管疾病到卫生院治疗，进行了心电图检查。“在家门口就能享受优质医疗资源服务，少跑很多路，省时省力又省钱。”张女士说。

自启动以来，“心电一张网”共计筛查普通心电图45882人次（网络医院14347人次）、网络医院动态心电图372人次、动态血压155人次，通过远程会诊、转诊25人次。

接下来，该项目还将向周边区县和贵州等地延伸，辐射更多人群，实现区域医疗资源共享，让群众在家门口享受国家区域医疗中心的诊疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 11 版）