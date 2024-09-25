党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了战略部署，擘画了改革开放新蓝图。要当好进一步全面深化改革的实干家，就必须找准自身时代定位，弘扬企业家精神，在高质量发展中不断实现自我超越。广大医药健康企业应当进一步树立奋力迈向世界一流的发展目标，胸怀“国之大者”，心系人民需求，顺应时代、放眼世界、诚信经营、攻坚克难，勇当推动高质量发展的生力军。

加快打造世界一流医药健康企业，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。习近平总书记曾勉励企业家，把企业发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起，主动为国担当、为国分忧。扬子江药业集团在健康中国战略的指引下，坚决扛起民族医药龙头企业“勇挑大梁”的责任与担当，以改革强内功、以创新固优势、以品质树标杆、以合规稳根基。今年以来获评江苏省首批省级制造业领航企业，企业绿色发展实践入选2024企业社会责任论坛“ESG年度优秀案例”，不断交出高质量发展的新答卷。

加快打造世界一流医药健康企业，要坚持以人民为中心的发展思想，深刻学习领会习近平总书记关于“要把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康”等重要指示精神，聚焦提高人民生活品质要求，探索具有中国特色的、符合实际的“上医治未病”的健康之路。当前，群众对健康的需求日益呈现出多样化和多层次的趋势，这为大健康产业发展带来了巨大机遇。扬子江药业集团紧密结合国家政策要求和人民需求，践行“健康营销，营销健康”的理念，打造了扬子江、龙凤堂、护佑三大品牌，覆盖中药、化学药、大健康三大领域。目前，集团在研产品87个，医保产品128个，有168个仿制药品种通过或视同通过质量和疗效一致性评价，其中37个首家过评。此外，集团还拥有多款市场需求大、认可度高的产品，在助力群众享有公平可及的健康服务上持续奋进。

加快打造世界一流医药健康企业，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，抢抓新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，对标世界一流标准，全力深耕市场、全面深化合规管理、全方位创新发展，努力打造中国创造的新名片。在研发创新中，扬子江药业集团积极联动高校发挥产学研价值，共同推动学术研究、产业实践与人才培育的深度融合。与复旦大学联合重组的“克服递药屏障高端制剂全国重点实验室”落地运营，与中国药科大学探索共建留学生产教融合教育中心已完成多批国际人才培养。在优化生产流程和工艺中，扬子江药业集团以科技赋能全流程质量管控，生产、包装、仓储、运输等均实现标准化、智能化、精准化，精益生产让质量和效率得到双重提升。在加快培育发展新质生产力、加速“智改数转网联”步伐中，旗下公司江苏龙凤堂中药有限公司成为江苏省首个中药流程智能制造国家高新技术产业标准化试点企业，入选2024年度江苏省企业级工业互联网平台名单；江苏制药股份有限公司获评2024年度江苏省智能制造工厂……一系列强基固本的新成果，使固链补链强链塑链的本领不断增强，进一步夯实了自身高质量发展“稳进好”的基础。

加快打造世界一流医药健康企业，要正视医药健康行业不断出现的新挑战，保存量强增量，发挥好链主企业作用，推动全产业链的互联互通与合作，共同增强抵御风险的能力。扬子江药业集团积极融入全国统一大市场建设和区域发展，努力做好健康消费这篇大文章。在存量市场，扬子江药业集团构建了一个覆盖人民广泛健康需求的产业矩阵。集团积极整合业态，推动消费市场扩容，拓展大健康产业，探索新的增长潜力，持续创先争优。比如，为了不断提升龙凤堂黄芪精轻补益品牌的价值，集团从产业链源头着手，建立了万亩有机黄芪标准化种植基地，构建了黄芪精品类的全产业链生态系统。集团已在国内建立80多个中药材种植基地，以产业驱动助力多地乡村振兴，获评“中药产业助力乡村振兴示范单位”“中药材产业现代化示范基地”等。此外，针对慢性病特定人群，扬子江药业集团将现有生产工艺与人工智能技术研究结合，目的在于更准确地评估效果，促进健康管理服务更加个性化。

新时代新征程，我们将牢记嘱托、感恩奋进、真抓实干，守住发展底线，勇闯奋进新路，力争实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，在加快向世界一流医药健康企业目标迈进中，大力弘扬企业家精神，为增进人民群众健康福祉而不懈奋斗。

（作者为扬子江药业集团党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 11 版）