人人健康 “救”在身边——急救技能培训走进深圳

社会急救是守护群众生命安全的一道重要防线，更是构建社会大急救体系的重要组成部分，是急重症病人生命救治的第一关。近日，“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目走进深圳市，通过对深圳当地连锁药店的药师和店员开展应急救护专业培训，助力提升公众急救技能和急救素养。培训结束后，深圳市急救中心指导符合相关要求的药店建立社会急救志愿者救护站，提高社会急救服务能力。本次培训项目由人民健康联合深圳市急救中心发起，津药达仁堂支持。

“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训项目”走进深圳。

“有效的急救措施对于患者的生存和康复至关重要。在突发情况下，通过正确的急救措施，可以有效弥补救护车到达前的急救‘空窗期’。”深圳市卫健委医政医管处一级调研员李林认为，建立社会急救志愿者救护站能够助力提升公众急救素养和急救技能，确保在紧急情况下能够迅速、及时、正确地提供援助，从而挽救生命，减少伤害。“期望有更多的志愿者和组织可以加入急救工作当中，为应急急救事业添砖加瓦”。

深圳市急救中心主任周强说：“近年来，人民生活水平和急救自救意识不断提高，因此，加快构建完善社会急救体系，推进社会急救力量与专业急救系统的衔接，是回应人民群众期许的应有之义。”他认为，社会急救志愿者救护站作为社会急救体系的组成部分，需要做到以下三点：首先，第一时间到达现场，提高紧急救护效率；其次，积极开展急救知识普及和宣传工作，增强市民的急救意识和自救互救能力；最后，助力建立健全社会急救机制，提高应急救援能力。

“药店分布在社区居民身边，与社区居民健康需求高度契合。深圳市急救中心为海王星辰药店店员带来专业急救技能培训，建立社会急救志愿者救护站，这将提升店员社会急救服务能力，更好地服务周边社区居民健康。”津药达仁堂零售事业部粤桂琼大区总监郑俊杰说，“津药达仁堂时刻关注群众健康，将积极落实急救技能培训项目工作，助力提升连锁药店店员社会急救能力，通过多方合力，共同为社区居民健康做贡献。”

“海王星辰80％以上门店均为社区药店，是社区居民购药和健康咨询的方便去处。通过急救中心的培训，能够提升店员和门店专业化应急急救能力。”海王星辰深圳分部市场总监陈星凯介绍说，海王星辰持续关注社区居民慢病管理，每周一至周五开展不同慢病主题的关爱活动。未来，海王星辰愿意积极开展公益应急急救知识普及和宣传工作，提高老百姓自救、互救能力。

学员们跟随急救中心专业培训导师学习应急救护知识技能。

培训现场，深圳首期100余名药店药师及店员，在深圳市急救中心专业培训导师的带领下，学习了急救四步法、心脏复苏术、AED的使用方法、成人及婴儿异物卡喉急救、紧急翻身等理论知识，并利用“模拟人”进行急救技能操作训练和相应考核。

据了解，为广泛传播健康急救知识，人民健康将联合各地方红十字会、急救中心，秉承“人人学急救，急救为人人”的理念，在全国10余个城市发起“人人健康 ‘救’在身边”急救技能培训，提升药店药师和店员的应急救护技能，让应急救护知识技能深入人心，服务群众健康。