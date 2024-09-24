直播预告：改善医疗服务管理模式 提升患者就医满意度

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

9月26日14:00-15:00，南京鼓楼医院党委副书记、院长于成功将做客直播间，围绕改善医疗服务管理模式等相关问题进行交流分享。

专家简介：

于成功，南京鼓楼医院党委副书记、院长。曾获“江苏省五一劳动奖章”“新疆维吾尔自治区第七批省市援疆优秀个人”等荣誉称号。2020年11月24日，当选“全国先进工作者”。

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