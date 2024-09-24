中药与甜品的跨界混搭 真能养生吗？

年轻人养起生来，有的可真是很“生猛”！朋克养生，您听说过吗？这可是时下不少年轻人的最爱，“作”的同时不忘自救式养生——最典型的例子就是“熬着最长的夜，敷最贵的面膜”。如今，这种天上一脚地下一脚的养生方式也开始涉足甜品界，什么冰淇淋里加中药、“肥宅水”中泡党参、咖啡里冲枸杞等等，让人眼花缭乱的同时又哭笑不得。

今天，我们就专门聊一聊中药与甜品的跨界混搭，到底能不能养生。

药膳冰淇淋

市场上出现的药膳冰淇淋将一些药食同源的中药材融入到冰淇淋中，比如什么竹香茉莉、川贝枇杷、烟熏乌梅、山楂佛手、桂圆红枣米浆等等不同口味。这中药冰淇淋是绝对的创新！但是需要提醒您的是：冰淇淋就是冰淇淋！不管加入了什么成分，他终究还是属于生冷寒凉的冷饮雪糕。

冰淇淋即便是放进去附子、干姜等辛辣热性的药物，也改不了它寒凉冰冷的状态，更不可能通过食用冰淇淋达到温阳散寒、暖宫和胃的作用。

中药方剂之所以能够起到治疗作用，靠的是中药材配伍在一起煎煮、碰撞，充分发挥药物融合作用而产生的功效，即便是颗粒配方剂型也是要用开水冲服的。单独将中药饮片堆砌在一起干吃是起不到作用的。

那我们再看中药冰淇淋，不仅没有这个过程，而且还在我们的忌口范畴之列——“忌食生冷寒凉之品”。所以说，冰淇淋一定不是养生之品，就是加入了人参、鹿茸、冬虫夏草也还是冰淇淋，不具备任何养生、治疗、保健的功效。

草本咖啡

不满足传统咖啡的提神醒脑，不少年轻人开始热衷养生的草本咖啡。什么枸杞咖啡、阿胶咖啡，更有甚者藿香正气冰美式咖啡……“药咖”虽新颖，但与养生可以说是毫不相干。

以枸杞咖啡为例，“更适合经常熬夜的人群”这句广告语就是养生误区和营销噱头。虽说咖啡和枸杞“搭档”并不相克，也不会相互作用产生有毒物质，但是这样并不代表枸杞、咖啡的组合就能拯救熬夜一族。熬夜人群真正需要的是规律的作息，充足的睡眠，服用再多咖啡、枸杞也是本末倒置。

偶尔服用一杯提神可以，但不可饮用太多，防止对肠胃造成刺激，使人出现头痛以及影响睡眠等情况。存在高血压或者动脉硬化等疾病的人群，不建议长期大量饮用咖啡，这可能会引起心血管疾病，对身体是有害的。

“养生”碳酸饮料

碳酸饮料并不属于健康饮品。过多饮用会导致热量摄入过量，出现肥胖的情况；其中含有大量气体，摄入过多还可能会导致肠胃胀满、胀痛等消化不良症状。

碳酸饮料中通常含有较多糖分，喝多了若不能及时清洁口腔，可能会导致口腔内滋生较多细菌引发龋齿。长期喝过多的碳酸饮料，还会增加糖尿病的发生概率。再者，碳酸饮料摄入后，需要通过肾脏排泄，可能会使尿液的钙离子、草酸浓度增加，从而导致肾结石的发生。以上种种都是碳酸饮料对人体的危害。

和草本冰淇淋一个意思，即便是在碳酸饮料中加入了草本植物的成分，也还摆脱不了其碳酸饮料的本质。滋补的大枣、养血的当归、补肾的熟地黄都不是在碳酸饮料中能发挥作用的，需要与一系列相关中草药一同配伍，再经过沸水煎煮之后才能发挥出草本植物的药性作用，从而达到养生保健的功效。

在此还是建议大家，少喝碳酸饮料，温开水才是人体最需要的健康饮用水。

文/于博（鼓楼中医医院）