新型自组装纳米粒子 可抑制脑胶质母细胞瘤生长

9月21日，记者从武汉大学人民医院（湖北省人民医院）获悉，该院神经外科的科研团队设计并构建了一种新型自组装纳米粒子。它具有自催化功能，在穿透血脑屏障、靶向脑胶质母细胞瘤方面表现优异，可以有效抑制脑胶质母细胞瘤生长。相关论文发表于期刊《小科学》上，武汉大学人民医院神经外Ⅰ科主任医师张申起为论文通讯作者，武汉大学第一临床学院硕士研究生叶涨为论文第一作者。

张申起介绍，脑胶质母细胞瘤是世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类中最高级别的脑胶质瘤，其生长快速、复发率高、预后效果极差，是成人中枢神经系统最常见的原发恶性脑肿瘤。在治疗脑胶质母细胞瘤的过程中，血脑屏障阻碍了药物递送，导致治疗效果难以达到预期。

对此，科研团队筛选出一种新型植物化学物质，即甲基巴多索隆，它可以通过自组装形成纳米粒子。为有效杀死脑胶质母细胞瘤细胞，并有效穿透血脑屏障，科研团队进一步设计出一种名为p28-LBM NPs的甲基巴多索隆自组装纳米粒子，该粒子由p28多肽介导，能够主动靶向肿瘤区域。

通过抑制上皮—间质转化和诱导细胞焦亡，这种粒子可有效穿透血脑屏障，通过肿瘤靶向和自催化机制高效杀死脑胶质母细胞瘤细胞，有望作为脑胶质母细胞瘤的治疗剂。同时，该纳米粒子可用于封装其他治疗剂，以进一步提高脑胶质母细胞瘤治疗效果。该研究为脑胶质母细胞瘤的靶向治疗提供了新策略。