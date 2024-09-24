撕掉保健床垫“包治百病”的虚假面纱

9月22日晚，央视《财经调查》曝光“保健床垫”后，岫岩满族自治县市场监督管理局立即成立调查组，连夜前往涉事企业开展调查，并对全行业进行全面检查。目前，2家涉事企业已经停业整顿，后续调查结果将及时向社会公布。

所谓的“保健床垫”其实没什么特别之处，一些商家却宣称其具有“神奇”功效，不仅可以改善睡眠、治疗疾病，甚至还能延年益寿。不少老人为了购买这些昂贵的床垫，不惜动用自己的养老钱。

商家向老年人推销所谓的保健床垫，大都会甩出三板斧：一来给老年人洗脑，对床垫进行高科技包装，虚假夸大宣传床垫的疾病预防、治疗等功能；二来放大一些疾病的危害，引发老年人的健康恐慌感和危机意识；三来进行虚假的感情投资，通过“叫爹喊妈”“嘘寒问暖”“小恩小惠”“帮忙干活”等方式引诱老年人下单。

据记者调查，商家嘴里那些高科技感十足、功能强大玄幻、包治百病且价格不菲的保健床垫，大多是出自小工厂、小作坊的普通家用电器。所谓的电磁磁力线只是看上去高端，实际并没什么用；所谓的超声波、磁石磁疗、光子美容都只是噱头，并不具有真正的功效；用于演示的灯泡是充电的，和所谓的床垫电磁没有关系。床垫生产厂家的实话实说揭了保健床垫的老底，也坐实了商家虚假宣传的违法行为。

所谓包治百病的保健床垫已经“压”过了多条法律红线，也对应着民事责任、行政处罚责任甚至刑事责任等多种法律责任。《广告法》规定：广告应当真实、合法；广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者；除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。《消费者权益保护法》明确：经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。

商家把普通的床垫包装成包治百病、延年益寿的保健神器，并以此为噱头高价销售，已涉嫌欺诈。这种行为违背了法律的禁止性规定，踩踏了诚信底线和商业道德底线，侵犯了消费者尤其是老年消费者的合法权益，加重了消费者的负担。更重要的是，考虑到不少受骗者是老年人，这很可能导致一些老年人因为轻信保健床垫的“治病防病”功能而延误治疗。

市场监管、公安等部门应健全长效监管治理机制，通过开展专项检查、畅通投诉举报渠道等方式广泛收集违法侵权线索，加大查处力度，让有虚假宣传和欺诈等行为的商家付出必要的法律代价。监管部门有必要联合消协、医疗机构以及相关行业协会，发布典型案例，强化普法宣传和科普宣传，撕掉所谓保健床垫“包治百病”的虚假面纱。

当然，消费者也应增强理性消费意识和维权意识，擦亮眼睛，捂紧自己的口袋，避开保健床垫的“坑”。子女等家人应多陪伴老年人，多关注老年人的健康，积极满足老年人的情感需求，让老年人了解保健床垫包治百病等侵权套路，防止老年人被一口一个“爸妈”的营销钻了空子。