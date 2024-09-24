全球慢阻肺病指数发布

本报电 （陈得）日前，国家卫生健康委、财政部等部门公布，将慢阻肺患者健康服务纳入国家基本公共卫生服务项目。同时，中法医学日在北京举办。本届中法医学日以“人口挑战下的健康：全生命周期的疾病防治与医疗创新”为主题。会上，发布了全球慢阻肺病指数（简称指数）。作为慢阻肺病全球疾病防治情况的比较分析工具，指数通过分析各国在围绕可及性与照护覆盖范围、卫生系统特征、政策环境、疾病负担和环境因素5大维度，呈现了5大洲34个国家慢阻肺病防治情况的全貌。

作为全程参与指数研究的中国代表，广东省深圳市呼吸疾病研究所所长陈荣昌教授介绍；“全球慢阻肺病指数的发布增强了全球对慢阻肺病的理解以及对慢阻肺病的干预和管理的总体概况。从中国指数结果在不同国家和地区的对比来看，我国有良好的政策环境，针对慢阻肺病综合防治出台了多项政策，积极推动多方应对慢阻肺病带来的健康挑战；且在针对慢阻肺病防治的医疗卫生体系、分级诊疗和医疗转诊体系等方面均相对优越。”

国家呼吸医学中心中日友好医院呼吸中心副主任杨汀教授介绍：“长期以来，我国持续关注以慢阻肺病为代表的慢性呼吸系统疾病防治并出台了一系列政策，如在《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030年）》提出了在控制危险因素，降低慢性呼吸系统疾病发病风险、完善慢性呼吸系统疾病防治服务体系、加强慢性呼吸系统疾病规范诊疗和质量控制、实施综合保障，减轻患者疾病负担、加强相关学科专业建设和科学研究等方面重点开展工作，有力促进并指导我国慢阻肺病综合防治与管理。”

降低疾病负担中，科学的治疗策略必不可少。慢阻肺病主要治疗目标是减轻症状和降低未来急性加重风险，包括防止疾病进展、防治急性加重及减少病死率。而加速创新药惠及患者是降低重症住院率、降低急性加重、遏制死亡率攀升更加行之有效的方式之一。陈荣昌表示：“以往以吸入支气管舒张剂和抗炎药物为主的传统治疗方式虽然可改善患者的疾病症状、减缓疾病进程，但仍有部分患者容易面临难以预防急性加重、局部免疫功能低下、未来感染风险增加等问题，甚至在接受三联疗法后仍会出现中度或重度急性加重的情况。目前在全球范围内，慢阻肺病的治疗研究不断取得新进展，一些创新突破性成果如生物靶向治疗药物的出现为患者带来新希望，帮助患者控制疾病症状、降低急性加重风险并提升生活质量。相信随着我国药审改革不断深化，未来中国患者有望更快地接触到国际上最新的治疗药物，实现与全球同步的慢阻肺病治疗。”