江西以需求为导向提升老年人幸福感（让老百姓过上更好的日子）

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提高特困人员供养标准，推行特困失能人员县级集中照护模式；提供老年助餐服务，发展医养结合机构；以老年人需求为导向，建立居家社区养老服务网络……近年来，江西省聚焦老年人急难愁盼问题，提供普惠便利服务，不断提升老年人生活幸福感。

江西省吉安市遂川县衙前镇溪口村“一老一小幸福院”，79岁的邱地秀早早来到这里。“和大家一起包饺子、看电视，外面还有健身器材可以锻炼身体嘞。”邱地秀说，“这里饭菜新鲜还便宜，一餐只要3块钱，女儿在外打工再也不用担心了。”

江西省60岁及以上老年人口占总人口的17.81%。“推动实现全体老年人享有基本养老服务”，江西着力增加兜底性、基础性、普惠性等基本养老服务供给，加快构建覆盖城乡、布局合理、分层分类、保障适度的基本养老服务体系，让基本养老服务惠及老年人。

完善兜底保障机制

发挥集中照护优势

赣州市石城县康养福利中心的盲人熊检根听着收音机，有时还会高兴地哼上几句。

石城县康养福利中心负责人介绍，熊爷爷先天失明，是县里的特困失能老人。入住福利中心后，医护人员精心治疗护理，还时常与他谈心交流，让老人家感受到关爱和陪伴。这得益于江西完善特困老年人政府兜底性服务供给机制。

为了让每一位特困老年人都能安享晚年，江西不断提高特困人员供养标准。2023年，将城镇及农村失能、半失能特困人员供养标准，农村全自理特困人员供养标准，分别提高到每人每月1150元、860元；落实照料护理补贴，对全省10.09万特困老年人实现“应保尽保”“应养尽养”。

江西总结兴国、石城等县的经验做法，推行特困失能人员县级集中照护模式。制定集中照护机构设置规范省级地方标准，100个县（市、区）均建成集中照护机构，1.4万余名失能、部分失能孤寡老年人得到专业照护。

社会各界也在努力。江西银行持续加强“江银爱老”服务体系建设，将柜台“搬”到客户身边，丰富养老资产配置产品，为老年群体提供养老金代发、防诈宣传等服务；建设养老示范网点，支持养老院适老化改造。截至6月底，江西各金融机构用于养老的贷款余额为12.11亿元，利率为3.73%。

发展医养结合机构

建设家庭养老床位

“我腿脚不便，一个人在家，社区志愿者免费送一日三餐，真是太感谢了。”南昌市南昌县清水湾社区独居老人陶婆婆说。

陶婆婆的老伴去世多年，子女在市中心工作。去年她摔倒骨折，治愈后腿脚也不方便，一日三餐成了难题。社区了解情况后，免费提供配餐送到家服务，85岁的陶婆婆得到了妥帖照顾。

针对独居、失能等重点人群，江西省推出一系列举措。

为解决重点人群的吃饭、就医问题，萍乡市安源区盘活闲置社区公共用房、活动中心等，根据老年人需求，在服务站点开设老年食堂，为周边老年人提供日间照料、文化娱乐、休闲健身、医养康养等养老服务的同时，提供就餐、配送餐服务，打造老年助餐服务模式。全区建成运营老年食堂17个，实现中心城区社区全覆盖，月均服务老年人2500余人次。中心城区常态化为80余名行动不便老年人提供送餐上门服务，有效解决老年人“吃饭难”问题。

针对失能失智老人长期照护服务难题，优先发展专业化、医养结合能力突出的养老机构。截至目前，江西建成医养结合机构157家，依托市县福利院设置失智照护楼、照护单元64家，新增和改建护理型床位3.1万张，每年为近4万名经济困难的失能老年人发放护理补贴2.1亿元，为经济困难的失能老年人建设家庭养老床位2.2万张。对低保对象中的全失能老年人入住养老机构给予补助，实施特殊困难老年人家庭居家适老化改造工程，“一户一策”完成5.5万户改造；对独居、空巢、留守、失能等老年人开展探访关爱服务，去年以来累计提供探访关爱、生活照料服务超120万人次。

建立居家养老服务网络

满足“家门口养老”需求

以老年人需求为导向，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。

走进九江市柴桑区城门街道敬老院，一个占地面积25亩的建筑群让人眼前一亮：房间宽敞明亮，空调、洗衣机、冰箱、电视、热水器等设施一应俱全。老人们或看书下棋、或品茶听讲座，各得其乐。70多岁的赵相阳说：“敬老院针对老年人口味偏好定制食谱，确保营养和美味。参与院务管理有积分奖励，定期组织的劳动和文化体育活动，让老年人能够力所能及地参与公益和健身活动。”

“入住的很多人都是老街坊老邻居，能够享受不离家、不离亲、不离群的老年生活。每餐三菜一汤，味道可口，价格实惠。”在上饶市铅山县河口镇黄岗山社区嵌入式养老院，86岁的陈彩仙说，“养老院上午组织做游戏，下午休闲看电视，天气好时还能外出散步。”

江西建立覆盖广泛的居家社区养老服务网络，满足大多数老年人“家门口养老”需求。万科南社区嵌入式养老院是南昌市高新区首家嵌入式养老院，面积约1400平方米，另配有220平方米的长者食堂。养老院分三层，一层是以文体、康复为主的公共活动空间，面向社区居民及老人开放；二层是托养护理空间，共有床位26张；三层是活动露台。

目前，江西建成社区嵌入式养老院476家，实现街道和县（市）城关镇综合性养老服务中心全覆盖。建设日间照料中心4234家，覆盖90%以上城市社区。发展老年助餐服务，建成城市老年助餐点1700个，具备助餐功能的农村互助养老点9300个。对达到一定年龄的老年人提供健康管理、免费乘坐城市公共交通工具、进入文化旅游设施享受优待、就医便利、老年教育等普惠性服务。全面建立80周岁以上老年人高龄津贴制度，每年为100余万名老年人发放高龄津贴9.2亿元，为全省388万名老年人统一购买人身意外伤害保险。

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 12 版）