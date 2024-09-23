应对秋冬季流感早准备 你需要知道这些流感疫苗接种知识

秋冬季是呼吸道传染病的高发季节，流感最常见，具有高度传染性，易在群体间传播流行，影响人们的工作、学习和生活。接种流感疫苗是预防流感病毒感染的最经济、有效的手段。 为什么每年都需要接种流感疫苗？接种流感疫苗需注意什么？为此，人民网采访了温州医科大学附属第二医院儿童疫苗接种咨询门诊副主任医师余刚。