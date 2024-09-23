人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

国家医保局进驻无锡虹桥医院开展专项飞行检查

2024年09月23日14:34 来源：人民网

人民网北京9月23日电 （记者郝帅）记者从国家医保局获悉，针对近期网上举报的无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保问题，国家医保局派出飞行检查组，于23日上午进驻该院开展专项飞行检查。

同时，国家医保局指导江苏省医保局，派出20个检查组进驻无锡市下辖所有区县，对100多家定点医药机构开展全面检查。

对欺诈骗保问题，医保部门始终保持“零容忍”。一经查实，将坚决从严从重惩处。

(责编：郝帅、吕骞)




热门点击排行榜