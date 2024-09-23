直播预告：守护心灵窗口 这些问题要注意

眼睛是心灵的窗户。在日常生活中，眼睛是我们感知外界美好、开展劳动劳作必不可少的重要器官。因此，每个人都应该呵护好眼睛的健康。那么，如何守护眼睛健康？日常生活中有哪些呵护眼睛健康的小妙招？

9月24日16:00至17:00，四川大学华西医院眼科副主任张美霞、四川省人民医院眼科副主任钟捷将作客“人民好医生”直播间，为大家讲解爱眼护眼的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

张美霞，四川大学华西医院教授、主任医师、博士生导师、四川大学华西医院眼科副主任、黄斑病研究室主任。担任中华医学会眼科分会眼外伤学组委员、中华医师学会眼科医师分会眼底病专委会委员等学术组织职务。

钟捷，主任医师、硕士生导师、四川省人民医院眼科副主任。担任中国中西医结合眼科专委会委员、中国老年医学会眼科专委会委员等学术组织职务。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。