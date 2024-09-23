三重抗体疗法有望长期控制艾滋病病毒

位于美国的贝斯以色列女执事医疗中心进行了一项有12名患者参与的研究，证明一种由3种广谱中和抗体（bNAb）组成的鸡尾酒疗法成功抑制了艾滋病病毒携带者体内的病毒。部分患者在抗体水平降至较低或检测不到的水平数月后，也实现了对病毒的长期控制。这项研究成果已发表在最新一期《自然·医学》杂志上。

研究人员表示，数据表明，在停止抗逆转录病毒疗法（ART）后，这种三重广谱中和抗体鸡尾酒疗法可以在大多数艾滋病毒携带者中实现长期的病毒学控制。团队计划基于这些结果开展更大规模的研究。

艾滋病病毒（HIV）仍然是全球公共卫生的重要威胁。尽管ART已将HIV从一种致命疾病转变为一种可控的长期疾病，但它并未消除病毒。本研究中测试的抗体鸡尾酒疗法可能提供一种替代方案，减少对日常用药的依赖。

为评估新疗法的安全性、耐受性和抗病毒效果，研究人员招募了12名HIV感染者，让他们接受每月一次的三重抗体鸡尾酒疗法，只要参与者仍然处于病毒抑制状态，就可以选择再接受该疗法。参与者在首次接受抗体输注治疗2天后停止ART。

两名参与者的病毒水平在给药期结束前出现反弹。12名参与者中有10名在为期6个月的给药期内维持了病毒抑制状态。其中5名参与者在接下来的6个月内出现病毒反弹，而另外5名参与者在整个研究期间均表现出了对病毒水平的长期控制。

研究表明，至少在大部分参与者给药期间，在其没有接受ART的情况下，三种具有显著中和性广度的抗HIV抗体实际上能维持患者机体病毒水平的抑制。在一小部分参与者中，即使其血液中的抗体水平已经非常低，这种控制作用也一直持续到44周左右。如今，研究人员需要进一步确定这种控制的确切机制以及它能够持续多久。