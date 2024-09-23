到2050年耐药细菌或致3900万人丧生

一项全球性的抗生素耐药性分析结果显示，从现在至2050年，预计将有超3900万人死于抗生素耐药性感染。报告还估计，在2025年至2050年期间，提高抗生素的可获取性，并提供更好的抗感染治疗方案，或能挽救约9200万人的生命。相关论文已经发表于新一期《柳叶刀》杂志。

团队深入剖析了1990年至2021年间204个国家的死亡率数据和医院记录，重点研究了22种病原体、84种耐药细菌和药物组合，以及包括血液感染和脑膜炎在内的11种疾病。

结果显示，此前每年有100多万人死于耐药性感染，但到2050年，抗生素耐药性每年可能导致191万人死亡，另有822万人将死于与耐药性相关的疾病。超过65%的抗生素耐药性死亡将发生在70岁以上的人群中。此外，尽管在过去30年里，5岁以下儿童死于耐药性感染的数量下降了50%以上，但70岁以上人群的死亡率上升了80%。

报告还特别指出，死于金黄色葡萄球菌感染的人数增幅最大，高达90.29%。金黄色葡萄球菌主要侵袭人体皮肤、血液和内脏。而许多最致命的感染则由革兰氏阴性菌引起。这是一组具有极强耐药性的细菌，其中包括大肠杆菌和鲍曼不动杆菌。与耐碳青霉烯革兰氏阴性菌相关的死亡人数，已从1990年的50900例增加到2021年的127000例，增加了149.51%。

团队强调，任何旨在解决耐药性危机的战略，都必须确保低收入国家的医院能够获得必要的诊断工具、抗生素、清洁水和卫生设施。