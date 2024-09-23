如何应对秋冬季高发疾病

“秋分之后气温下降，寒冷空气导致血管收缩，引发血压升高，天气干燥、饮水不足等也会增加心脑血管疾病的风险。常见的心脑血管疾病包括脑梗死、脑出血、心肌梗死以及不稳定的心绞痛等。”在9月22日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，中国工程院院士、首都医科大学宣武医院主任医师吉训明道出秋分后易出现心脑血管疾病多个原因。他表示，摄入食物热量变高、饮酒过度等引起胆固醇、血脂升高，日照时间减少导致情绪波动较大等，都会增加心脑血管疾病的发病几率。

心脑血管疾病只是秋冬季节高发的疾病之一。发布会上，多位专家针对慢阻肺病，呼吸系统感染，腹泻、腹胀等消化系统疾病的预防和治疗一一作了详解。

“慢阻肺病早期没有明显症状，主要表现为每年秋冬季咳嗽、咳痰反复发作，容易和其他呼吸系统疾病混淆，但逐年加重的呼吸困难、气短胸闷是慢阻肺病的重要表现。”中日友好医院主任医师陈文慧表示，一些慢阻肺病患者来就诊时已严重到出现呼吸衰竭、肺心病、需要通过肺移植治疗了。秋分时节，病原菌感染多发，常常使慢阻肺病患者的肺功能进一步恶化，因此，慢阻肺病患者在接种肺炎疫苗、新冠疫苗、流感疫苗的同时，一定不能随意增减药物，如咳嗽、咳痰、呼吸症状加重，要及时就医。

针对流感疫苗接种应如何选择的问题，中国疾病预防控制中心主任医师余文周表示，我国使用的流感疫苗有减毒活疫苗和灭活疫苗，型别包括三价和四价疫苗，6月龄及以上人群可接种三价或四价灭活疫苗，三价减毒活疫苗适用于3到17岁人群。目前上市使用的流感疫苗是安全的，提供的保护效果相近。

“入秋后脾脏运行功能下降，稍有不慎就可能出现腹泻、腹胀。”北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰表示，气温下降也使得腹部、后背容易受风寒影响。

内外因共同作用导致秋冬天不仅易出现鼻塞、咳嗽、流鼻涕等症状，也易出现胃胀、食欲不振、呕吐、恶心、泛酸等症状。对此，龚燕冰建议，采用“洋葱式穿衣法”应对一天中温度的变化。若出现腹部不适，可揉按中脘穴以健脾益胃，也可搓热手心温暖神阙穴，温通阳气、强身祛病。

“秋风渐起、气温适中、空气清新，正是我们调整生活作息、增强体质、预防疾病的重要时机。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强提醒，秋分时节应密切关注健康状况，适时增减衣物，保持空气流通，减少病毒传播，及时接种疫苗，预防疾病。