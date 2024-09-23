航天医学领域取得显著成果

9月22日，第二届航天医学前沿论坛在浙江杭州闭幕。为期2天的论坛以“筑梦航天医学，造福人类健康”为主题，由中国航天员科研训练中心主办，浙江大学医学院承办。记者从论坛上获悉，我国空间站在航天医学领域已取得初步成果。航天医学未来发展前景广阔，为载人登月和后续深空探测任务提供保障，同时对促进大众健康也具有推动作用。

在论坛召开期间，来自国内空间生命科学、航天医学、生物医学工程等领域的专家学者深入交流航天医学的前沿理论和未来发展趋势，面向载人登月等深空探测任务中航天员地外生存保障问题，探讨如何突破人类地外生存面临的巨大挑战。“中国空间站建成进入应用与发展阶段，载人登月计划全面实施，离不开航天医学的技术支撑，也为航天医学迎来了发展的新机遇。”中国载人航天工程副总设计师、中国首飞航天员杨利伟在开幕式上表示。

航天医学是发展载人航天事业的重要学科，研究制约载人长期飞行的健康问题，为航天员太空长期健康生存提供理论基础与技术支撑。航天医学全国重点实验室作为国内主体承担载人航天健康保障任务的科研团队，自我国载人航天工程实施以来，创建了中长期载人航天失重生理效应防护体系，研制了覆盖全任务周期的综合对抗防护系统，实现了载人航天从短期飞行到长期健康驻留的突破。

据悉，截至目前，我国空间站失重防护技术总体达到国际先进水平，系列化、规模化、通用化的空间医学实验研究系统已建成，航天医学前沿探索不断取得新突破。国际首例失重对细胞内钙信号影响的可视化研究、国际首例人工血管组织芯片研究等多项重要研究成果，还为大众心血管、骨肌系统、神经退行性病变、人类衰老、药物防护与筛选等研究提供了理论支撑和技术平台。