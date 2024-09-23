北京启动惠民文化消费季

活动现场，观众正在游览文化市集。主办方供图

本报电 （记者黄敬惟）日前，第十二届北京惠民文化消费季启动仪式暨系列活动推介会在首创·郎园Station举办。活动通过现场推介、连线探访、文化市集等形式，向广大市民与参与企业推介本届消费季的特色亮点、重点活动与惠民助企政策，丰富群众多彩生活。

在推介会上，各具特色的多个精品文化项目亮相，吸引观众目光。活动现场还设置了沉浸式体验区和数智互动体验区，通过文创快闪店、打卡集章、直播互动、VR/AR看展等各种多样新奇、场景丰富的体验内容，为市民带来兼具科技感和趣味性的文化体验。

作为服务北京文化论坛的重点配套活动，北京惠民文化消费季自2013年创办以来，已成功举办11届，成为促进文化消费、推动文化产业发展的重要平台。本届文化消费季紧扣高质量发展主题主线，开展20余项主体活动、超过300项精品市场活动，在内容、服务、场景、传播方式等四大方面进行全面创新，满足市民和来京游客的多元需求。如围绕北京中轴线申遗成功，策划开展中轴线研学游Citywalk城市打卡活动、古建时光音乐会、艺术研学、戏剧研学等系列活动，推动北京老字号焕新，涵养城市精神。

同时，本届文化消费季聚焦跨界融合，策划了沉浸式数字文化消费、潮人嘉年华、国潮、文化市集等文商旅融合项目，打造以文创快闪店为载体的IP联名文创产品，以供给侧改革引领消费新风向。

文化消费季还联动城市探索运营服务平台，推出集章打卡、短视频大赛、文化消费地图等营销活动，提供更加有趣味、有互动性的活动体验。围绕市场新趋势、新人群、新空间，推介文化消费的优质品牌以及潜力品牌，引导和激发市民文化消费热情。