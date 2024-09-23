消除食品新业态监管盲区（微观）

在电商平台购买食品时，不少消费者发现，一些店铺针对商品的介绍五花八门，完整的食品配料表信息却无处寻觅。或故意隐瞒食品包装上的配料表信息，或把配料表粘在快递泡沫箱内侧，或只有当买家主动索要时才提供甚至不提供……如此遮遮掩掩，如同“开盲盒”，让消费者很难放心。

食品包装上的成分和配料表，是消费者了解食品营养信息、作出购买决策的重要依据，也是法律法规要求必须标明的内容。食品安全法规定，预包装食品的包装上应当有标签，标明成分或配料表等内容。无论线上还是线下销售食品，均应符合上述规定。

一些网售食品的配料表“隐身”，要么是隐瞒食品添加剂较多、营养成分不均衡等不利信息，要么是不愿付出成本来检验和标定食品的配料成分。这给食品安全带来了新的风险点，危害不容小觑。

配料表、生产日期、保质期等信息，看上去不起眼，但对购买意愿影响很大。一旦消费者发现信息不准确，往往会引发纠纷。最高人民法院发布的《网络购物合同纠纷案件特点和趋势》显示，在2017年1月至2020年6月的网络购物合同纠纷案件中，食品类纠纷占比达45.65%，21.65%的纠纷是由于商品缺少必要的标签标注。加快完善新业态新模式监管措施，着力保护消费者的知情权、公平交易权和选择权，才能营造让消费者更加安心放心舒心的消费环境。

随着短视频、直播等新型营销方式的兴起，一些消费者被打折优惠或其他噱头吸引，容易对配料表等信息“少看一眼”，但市场监管部门理应“多看一眼”。无论销售渠道如何改变，食品安全监管都不能松懈。应加大抽检力度，及时查处违规行为，提高商家违法成本，规范商家行为。监督责任不仅在执法部门，也在销售平台。电商、微信朋友圈、短视频分享中销售的食品，常规食品安全抽检很难触达，相关平台要建立有效的监管和追溯机制，确保所售商品“来源可查、去向可追”。把监管做到位，合规经营就会成为大多数商家的自觉选择。

引导网售食品这种新业态健康发展，营造公平竞争的市场环境，全周期监管必不可少。不仅要提升行业自律，还要为消费者提供更便捷有效的投诉渠道。找不到配料表，看不清生产日期，虚标营养成分，这些误导消费者的行为之所以不时出现，除了商家心存侥幸外，还有一个重要原因是消费者维权成本比较高。进一步提升投诉便利度，加快处置速度，让违法违规者无所遁形、无从牟利，才能厚植公平交易、诚信守法经营的土壤，推动食品产业高质量发展。

食品安全无小事，任何一个环节都不容疏漏。当前，人们对食品安全的诉求，已不限于及格达标，而是上升到营养健康的层面。面对新形势，坚持以维护消费者权益为导向，强化事前事中事后全链条监管，消除食品安全监管盲区，定能在牢牢守住食品安全底线的基础上，持续提升食品质量安全水平，更好满足群众健康生活需求。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 05 版）