今日秋分 御寒保暖为养生重点

今日，我们迎来秋分节气。秋分这一天昼夜均而寒暑平，此后阳气渐收，阴气渐长，气候由热转凉。秋分时节养生要注意些什么？为此，人民网采访了温州市中医院呼吸与重症医学科副主任中医师潘锟镭。

潘锟镭表示，秋分养生当以御寒保暖为主，以防耗损阳气。如果平时体虚，机体免疫力较差，对气候变化的适应能力不足，风寒之邪猝不及防，很容易引起伤风感冒，有慢性咳嗽、哮喘等病史的患者可能旧病复发，患有高血压、冠心病等疾病的患者若疏于防范可能加重病情。

潘锟镭指出，秋分节气时宜采用洋葱式穿衣法，在早晚气温较低时多加几层衣物，如薄毛衣或外套，中午气温较高时适时减少衣物，避免出汗过多。此外，中医认为“寒从脚下起”，因此还要做到足部保暖。除了穿上袜子，换棉拖鞋以外，平时可以做做踮脚运动，站立时踮起脚尖，再缓慢放下，重复数次，直至微微出汗。踮脚运动有助于促进足部血液循环，增强保暖效果。

“不少人在此时会出现手脚冰冷、乏力等症状，尤其是偏瘦的女性，这都是肾气不足的表现，建议时常在晚上泡脚。”潘锟镭解释，脚上穴位较多，例如涌泉穴，可通过热气往上蒸腾的作用将体内寒气驱散，对于体虚的人有很好提升阳气的作用。需要注意的是，泡脚水温一般40摄氏度左右即可，时间以15分钟为宜。可以尝试在泡脚水中加入具有散寒温中功效的紫苏叶或艾叶，以达到更好的暖身驱寒作用。

潘锟镭提示，秋分时节，燥气仍存，容易伤肺。因此，在饮食上可以选择具有润肺生津的食材，如梨、银耳、莲子、蜂蜜等。这些食物能够帮助滋阴润燥，预防秋燥引起的咽干、皮肤干燥等问题。

“秋分时节，情志调养同样不可忽视。秋天易引发忧思和悲伤的情绪，过度的情绪波动会影响身心健康。”潘锟镭建议，多做一些放松身心的活动，如散步、静坐冥想、与朋友交流、参加户外活动等，以减轻秋季对人体心理与情绪上的不良反应。