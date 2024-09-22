退改签骗局频发背后是个人信息保护之困

据《新华每日电讯》报道，“假客服”话术、“退赔偿”诱导、“伪官方”指导……近期，机票退改签骗局引发社会关注，一些不法分子冒充航空公司员工谎称航班有变，抓住旅客出行前行程生变的紧张心理，环环相扣营造假象，通过共享屏幕远程指导、第三方网站登录等技术手段套取个人信息，旅客不仅收不到理赔，个人资金最终还会被骗取转移。

机票退改签骗局套路多，一些骗子利用掌握的出行者订票信息，精准实施骗术。一旦被锁定者经不住诱惑甘掏腰包，骗子便将其拉黑后“卷款跑路”。机票退改签骗局的多发，不但让出行者沦为骗子的“盘中餐”，也损害民航业公信力，危害不容小觑。

机票退改签骗局的滋生，固然与欲退改签机票者个人警惕性不足有关，但骗子“一对一”掌握了后者的个人订票信息，则是关键病灶。由于信息不对称，对机票有退改签需求的出行者在贪图蝇头小利的心理作用下，对骗子的诈骗伎俩往往是宁可信其有。因此，防范机票退改签骗局，在要求出行者保持必要警惕的同时，更需要对个人订票信息加装“安全锁”。

归根结底，这种骗术能够轻易得逞，关键在于骗子准确掌握了出行者的姓名、身份信息、航班班次等个人信息。否则，即使骗子的诈骗伎俩再怎么花样翻新，都会因失去准确目标而难以得逞。这从侧面说明，相关机构在销售机票过程中，对出行者的个人订票信息未尽到安全管理义务，才让骗子有机可乘。

从目前我国机票销售业务的模式来看，能够掌握出行者订票个人信息的既有航空公司，也有第三方订票平台，以及枝端末节处繁多的各种代理，订票信息数据链条长、涉及环节多，任何一个环节的闪失，都有可能导致出行者个人信息的泄漏。根据相关法律法规，采集个人信息的机构，只能把采集的信息用于内部管理方面，除了机构和被采集信息者知晓外，任何第三方都不能持有。然而遗憾的是，在出行者订票个人信息的安全管理方面，牵涉其中的相关主体总怠于加装“安全锁”，不但造成出行者的个人订票信息被轻易泄漏，而且一些“内鬼”在利益驱使下，也能里应外合地倒卖出行者个人信息，由此导致了骗局的多发。

对出行者个人订票信息加装“安全锁”，相关公司、机构和平台除了要筑牢技术“防火墙”，更要在法治思维的指引下，从技术升级、管理完善、法治建设等各方面入手，构建起网上与网下同心聚力、技术与管理相得益彰的信息安全格局，为出行者当好个人信息的“守护神”。

值得期待的是，中国民用航空局起草的《民航数据管理办法》《民航数据共享管理办法》，已于今年6月面向全社会征求意见，以期解决民航数据管理机制不统一、数据权益不清、数据安全挑战大等现实问题。民航业要加快这些法规的落地步伐，让出行者个人信息的“安全锁”固若金汤，从源头出发破解机票退改签骗局。