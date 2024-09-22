我国妇幼健康核心指标位居中高收入国家前列

记者从20日至21日召开的第三届中国妇幼健康学术大会获悉，我国现有妇幼保健机构3082家、儿童医院158家、危重孕产妇救治中心3364家、危重新生儿救治中心3070家。在与会人士看来，妇幼健康是全民健康的基石。经过数十年的努力，我国妇幼健康水平得到了显著的提升，孕产保健水平持续提高。

国家卫生健康委妇幼健康司二级巡视员王克让表示，目前我国妇幼健康核心指标水平位居全球中高收入国家前列，2023年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率和2012年相比分别下降了56.3%、53%和38.4%。据中华预防医学会副会长梁晓峰介绍，近年来我国妇幼健康核心指标持续向好。尤其是2023年，婴儿死亡率首次降至4.5‰以下，达到国际中高收入国家的先进水平。

妇幼健康水平的提高，离不开妇幼健康服务的持续改善。我国妇幼健康服务网络不断健全，已持续推进建立了省、市、县三级危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，覆盖广泛、分级负责、上下联动、应对有序的危重孕产妇和新生儿救治体系基本建立。在提高妇幼健康服务质量方面，我国强化危重孕产妇和新生儿转诊救治，落实婚前检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷三级防控等措施。目前，我国住院分娩率已达到99.9%，宫颈癌、乳腺癌检查项目全国覆盖率达到90%以上。此外，孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷已纳入国家基本公共服务标准，许多重点疾病防治得到加强。据新华社