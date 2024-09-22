图①秋柿（海报）吴淑妍

图②石榴红（海报）崔慕容

图③送秋牛（海报）黄宇

图④又是一年好“丰”景（海报）江珊

图⑤粘雀嘴（海报）宋培铭

图⑥金秋“蟹”逅（海报）徐雪桐

图⑦冰糖雪梨（海报）张潇少淇

【传统文化 设计力量】

分，平分也，既指平分昼夜，又指平分季节。秋分日后，北半球昼短夜长，昼夜温差加大，气温逐渐降低。

秋分到，柿子红。柿子又称“朱果”，立秋之后的柿子更加甜美可口。图①作品取柿子的吉祥寓意，刻画了一幅秋柿高挂枝头的场景，成熟的柿子饱满而有光泽，看起来非常吸引人。图②则以“秋分吃石榴”为主题展开创作，将俯视的石榴与切开的石榴图形化，通过形状的大小对比以及色块的明度变化，增加了海报的视觉层次感和前后纵深感，使单一元素变得丰富；在色彩选择上，通过暗红色与淡黄色的对比，带来了比较跳跃的视觉体验。

秋分是一个重要的农业节气，也是中国传统文化中的重要时刻，民间很重视秋分节气，有着各种秋分习俗。例如“送秋牛”，一般在红纸或黄纸上画农夫耕田图样，再印上全年农历节气情况，送图者都是些民间善言唱者，主要说些秋耕吉祥、不违农时的话。图③借用工艺美术家库淑兰的剪纸作品形式，将其基本图形进行组合再创作，配色选用橙黄为主、蓝色为辅，显得既贴近传统，又生动有趣。

秋分时节，是农作物丰收的重要季节，田间地头一派农忙景象。自2018年起，我国将每年秋分设立为“中国农民丰收节”，图④作品即聚焦这一主题，整体采用俯视角度，画面中央一名农民正在稻田中劳动，稻田的金黄颜色象征着丰收与希望，充满视觉冲击力，展现出大地满载收获的美好景象。

秋分的另一个有趣习俗是“粘雀子嘴”，即用一些没有馅儿的糯米团子，以竹签串好插在田间地头，喂食给鸟雀，寓意“粘住麻雀的嘴”，以保护庄稼、确保粮食收成。图⑤作品采用橙黄和黄绿色调，营造出秋日的温暖氛围；海报中央的圆形图案框是汤圆的抽象再现，圆框内麻雀站在枝头，嘴中叼着软糯的汤圆，形象地展现了“粘雀子嘴”的习俗。

“秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来。”把酒持螯，真可谓一件乐事。图⑥画面中央的大闸蟹红艳诱人，寓意丰收与团圆；白色盘子与蓝色格子桌布相映成趣，增添节日温馨感；黄色的菊花与“秋分”字样相衬，融合了中国传统元素与现代审美，传递出浓厚的秋分节气氛围。

秋风渐起，寒凉气息加重。秋分时节在饮食调养方面，应多喝水，吃清润的食物。图⑦设计的中心元素是冰糖炖雪梨，象征秋季的清润与养生，也暗示了秋分时节阴阳调和、天地平衡的自然哲理。

秋分以后，大地将逐渐进入冬眠，这是生命的自然规律，让我们怀着感恩之心，珍惜这此刻的丰收时光。

（作者：成义祺，系上海大学上海美术学院教师）