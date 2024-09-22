据中央气象台消息，今年第14号台风“普拉桑”的中心已于9月19日18时50分前后在浙江省舟山市岱山县沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级（25米/秒）；19日21时45分前后在上海市奉贤区沿海二次登陆，登陆时中心附近最大风力9级（23米/秒）。截至20日，已有5个编号的秋台风生成，其中3个在我国登陆。

近来台风为何“扎堆”出现？中央气象台首席预报员张玲表示，9月份以来，整个副热带高压有所北抬，热带低纬地区得到“解放”。同时，西南季风呈现非常活跃的状态，南半球也存在较强的气流越过赤道进入北半球。在这些条件的共同作用下，从9月份开始，热带对流呈现出相对活跃的状态，促成了秋台风的生成。

据悉，立秋后的台风被称为秋台风，一般可以持续到11月份。“秋台风主要活动在低纬地区，通常在大洋中部生成的西行台风强度较强，主要影响南海和华南地区。从路径上看，秋季能够北上的台风较少。”张玲说，秋天冷空气活动与冬天相比，强度较弱，与台风接触后，常常激发台风对流效应，在某种特定配置下，还可能产生叠加效应，导致台风强度增强。因此，相较于夏台风，秋台风一般不存在明显的数量优势，但强度却不容小觑。

据统计，截至目前，今年西北太平洋和南海共有15个编号台风，较历史同期减少1.7个。有6个台风登陆我国，与历史同期相比持平。

中央气象台9月20日10时继续发布台风蓝色预警。中央气象台首席预报员高拴柱介绍，今年第14号台风“普拉桑”已于20日上午8时在江苏省江阴市境内由热带风暴级减弱为热带低压，外围最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为1000百帕。受“普拉桑”和冷空气的共同影响，9月20日14时至21日14时，渤海、渤海海峡、黄海大部海域会有7级至8级大风，阵风9级至10级，辽东半岛及沿海、天津大部及沿海、河北南部和东部及沿海、山东大部及沿海、江苏东部沿海、长江口区、杭州湾、上海沿海、浙江中北部沿海等地部分地区有5级至6级风，阵风7级至8级；江苏中南部、安徽南部、浙江北部、上海等地部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、上海北部和东部等地部分地区有大暴雨（100毫米至150毫米）。

气象专家表示，尽管台风“普拉桑”的强度相对较弱，但在登陆前后给东海北部和华东地区带来明显风雨影响，并且由于“贝碧嘉”和“普拉桑”两个台风之间的间隔时间较短，上海、浙江北部、江苏南部和安徽东南部等地灾害风险高，部分地区重复受到影响，特别要防范强降水和短时降水、强阵风所带来的破坏性影响，高度关注强风雨天气带来的城市积涝、山洪、地质灾害和大风危害。另外，沪苏浙沿海地区注意防范大风给电力、通信、旅游、沿海养殖、海上作业平台等造成风险。公众在强风情况下，尽量避免外出。

同时，受两次台风叠加效应影响，加大了华东地区、河南东部等地水稻和玉米倒伏风险。受台风影响地区要关注防范经济林果折断、大棚设施受损等，及时抢收成熟秋粮作物和蔬菜水果、收捕可上市的水产品；尽快清沟理渠，确保排水通畅；设施大棚及果树要做好加固工作。风雨过后，各地要尽快排除田间积水，降低土壤湿度，并及时追肥喷药，提高作物根系活力，避免植株早衰、倒伏；同时修复受损棚膜和渔业设施，尽早恢复生产。