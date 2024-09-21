为什么这些大学生害怕“被看见”

许多年轻人倾向于默默做事，不愿引发他人关注，恨不得披上一层“隐形的外衣”。

——————————

你有没有类似的时刻：在公共场合拍照，总显得拘谨，面对镜头时不自觉地摆出僵硬的“剪刀手”；考试前夕，即便复习充分，也羞于谈及，生怕成绩不如预期引来嘲笑；与陌生人交谈前，内心戏十足，遇到熟人则希望彼此能“视而不见”。

这种在公共场合畏畏缩缩、因不自信而产生的微妙躲藏感，在网络社交平台被形象地称为“偷感”。许多年轻人倾向于默默做事，不愿引发他人关注，恨不得披上一层“隐形的外衣”。

“偷感”是一些年轻人的保护色

新闻学专业大三学生徐憬自认为是个典型的E人（“E”是指MBTI人格测试中的外向型人格——记者注），但进入大学后，她总喜欢从后门进教室并坐在后排，“坐后排让我的心情更加放松，听课也更自如。”徐憬解释，不论自己是否想在课堂上“摸鱼”，后排都能够规避和老师的互动，给予她更多自由的空间。

实习期间，这种“偷感”依旧伴随。徐憬常故意压低帽檐并迅速溜到工位，尽量避开与老师的“不期而遇”。连上厕所或喝水时，也绕开老师的座位，避免打照面和眼神接触。必须交流时，她更倾向于进行线上沟通，“我是一个还算外向的人，但就是很不擅长和老师、领导打交道，感觉自己像一只灰溜溜的老鼠”。

武汉大学发展与教育心理研究所副教授陈武认为，这类“偷感”是一种很常见的现象，从心理学角度来看，源自长期学习生活中衍生出的一种自我保护机制。由于不想回答问题等动机，促使学生选择更有利的位置——后排，以此获得更多安全感。

“每个人都需要舒适圈，这也意味着大学生拥有自主选择的权利。”中国海洋大学资深心理咨询师刘婷表示，“偷感”或许反映了与“权威”相处时的不安。在潜意识中，把年长的上位者视为严苛的，甚至带有惩罚性的存在。当我们带着这样的印象和对方相处时，可能会出现时刻想要躲避的行为，同时失去展现自我的机会。

工作一年有余的林佳也面临“偷感”的困扰，在她拍照和独自逛街时尤为明显，特别是逛特色市集或潮牌店时，“社恐”与“潮人恐惧症”让她备感不适。她坦言：“那种浑身不自在，尴尬至极的感觉真难熬。”面对心仪的商品，她甚至不敢开口询价，心里矛盾重重：“我很想与店主交流，又怕只问不买遭人嫌弃，干脆就直接不问了。”

刘婷则认为，这是初入职场年轻人必经的成长之路，需要勇敢面对，以此实现自洽。在自体发育的道路上，学会承受情绪的风浪至关重要。“认识到自己的‘偷感’，或许正是个人成熟的一个标志。”

徐憬对此感同身受，她向记者倾诉了自己的不解：为何在网络上她能自信交流，勇于维护权益，一到现实中就尴尬不已。陈武分析，这或许是“数字原住民”的错觉，他们长时间沉浸在线上交流，建立了安全舒适的沟通环境。刘婷进一步补充，屏幕后的文字交流让人有更多思考空间，在发生冲突时还能求助他人，而面对面交流则更考验即兴反应和线下社交技巧。

害怕承认优秀，害怕“爽感”人生

严重的“偷感”已悄然侵蚀张沐的人际关系。大三的她，在图书馆学习一整天后归来，面对室友的询问，竟不由自主地否认，她沮丧地表示这已成为条件反射。

3年前，张沐初到异地求学，对外界充满防备。行事低调，避免引人注目。大学中的竞争让她选择“偷摸”着努力，这导致张沐并没有交到什么知心伙伴，“看到同学们成群结队也会很羡慕，但担心自己受伤或失败，选择像刺猬般自我保护。”张沐坦言，偷偷减肥、学习的习惯虽带给她安全感，却也让她备感孤独。

陈武表示，所谓“隐藏式努力”的背后是对竞争状态的不安全感。试图通过独自努力的错觉营造优势感，实际上也是针对不安全感的一种自我保护机制。

当然，新环境的适应通常需要3-6个月，如果发现自己超过一年还是不能融入新环境，难以建立人际关系并为此感到焦虑，甚至影响睡眠，建议寻求专业心理咨询。

刘婷认为，害怕让别人知道自己在努力也是社会潜意识的反应。俗话说“枪打出头鸟”，不仅是根深蒂固的印象，也是人们在成长中悟出的道理。但青少年时期正是渴望“被看见”的阶段，社会需要勇敢展示羽翼的年轻人，以促进活力与创新。

“害怕承认优秀也是一种习惯性创伤反应。”刘婷指出，害怕“爽感”人生，只过“偷感”人生本质上是害怕暴露自己后遭受惩罚。展现自我必然伴随表扬和批评的声音，但不应该把这些声音投射在自己身上。对“偷感”强烈的人而言，曝光自己则意味着“惩罚”也会随之而来。

陈武表示，人需要依靠他人的反馈提升自我价值感，同时增进人与人之间的交流。如果没有来自他人的肯定，不能享受自己奋斗的成果，容易导致年轻人自我认同混乱，阻碍自我价值实现，甚至诱发“躺平”心态。

摒弃“偷感”，拥抱“不完美”的自己

“偷感”并没有对与错，当它作为中性词被调侃时，也是年轻人接纳自己的一种方式。刘婷赞赏年轻人以此自然接纳自我，而非受困于强烈的压力之下。“当我们能察觉到自己哪部分存在‘偷感’，或是为什么会有‘偷感’，就能意识到自己的不足，并在社交场合中寻得更加自由舒适的空间。”

但是，长期来看，“偷感”滋生的不安全感会造成不自信的人格、影响人际关系，不利于现实资源的获取。又或是沉溺于“偷感”带来的安全泡沫，在行动上没有全力以赴，为追求“偷感”而“偷”，是在自我设限。

在意识到“偷感”对人际关系的危害后，张沐积极转变，开始有意识地“打开”自己，把注意力转向和自己竞争，大方承认自己的不足，并坦然接受努力带来的成果。“今年，我发现身边的朋友渐渐多了起来，大家都说以前没发现我是一个这么有趣的人，这种感觉很爽。”

林佳和徐憬则通过锻炼线下交往的能力，主动找老师、陌生人交谈，对自己也更宽容一些。“在街上大方拍照其实没那么可怕，甚至会有善意的路人抢镜合拍。”林佳兴奋地说。

年轻人如何突破内心障碍，享受“爽感人生”？陈武建议：首先，在学会独处的同时也要积极融入社会，完成社会性的链接；其次，勇于跳出舒适区，敢于尝试与挑战。很多时候，是我们高估了突破自己带来的伤害和危险。年轻就是试错的资本，突破自我是成长的重要途径。

“偷感”背后的不安全感，是年轻人在害怕什么呢？

刘婷认为，年轻人真正害怕的是自己的不完美，会被人讨厌，会达不到他人的期待。她鼓励道：不妨告诉自己，你已经长大了，要接受自己的不完美，接受不能被所有人喜欢的事实，区分真正的风险与无谓的恐惧。我相信，年轻人有足够的力量和勇气去面对陌生的、让人尴尬的场景。最终，你会发现，在对自己和他人负责的同时，也拥抱了那个不完美的自己。

实习生 张晨露 中青报·中青网记者 郭韶明