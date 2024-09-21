音视频助眠，是“智商税”还是确有其效

耳机里的梦境：“ASMR”如何成为年轻人的“睡眠伴侣”。

——————————

对于大多数人而言，睡觉需要安静的环境，但有一些人，需要听着声音才能入眠。

深夜，工作了一天的闫笑躺在床上，疲惫却毫无睡意。她像往常一样打开手机中的视频，冰块的碰撞声、羽毛的轻拂声、食物的咀嚼声接连入耳，片刻后，睡意袭来，她坠入梦乡。

这是闫笑听“ASMR”（自发性知觉经络反应，也称为“耳音”——记者注）音视频助眠的第六年，平日里不易察觉的各类微小声音，在寂静夜晚的衬托下，成了她离不开的“电子安眠药”。“它就像我的睡前仪式。”通过这类音视频，像闫笑一样的年轻人获得了“安稳的睡眠”和“心灵的抚慰”，一批内容创作博主也应运而生。

深受睡眠困扰的年轻人将声音视作解药，是“智商税”还是确有其效？

博主用声音助眠

“一开始，我并不明白视频里的人在干什么。”今年21岁的闫笑从初二就开始接触“ASMR”，彼时这类作品在国内还不多，闫笑观看的几乎都是从国外“搬运”来的作品，“还记得第一次看这类视频，博主穿着漂亮的衣服，拿着化妆刷，假装要给屏幕前的我‘化妆’”。

在柔和的灯光和布景下，当化妆刷轻柔细密的扫动声在耳边响起时，闫笑“一下就入迷了，听了一会儿就睡着了”。

她向中青报·中青网记者介绍，这类视频会营造出一个具体情境，博主演绎该情境下的某个角色，与屏幕前的观众进行长时间的眼神交流，抚摸镜头的同时搭配匹配的“耳音”，就像在轻轻地抚摸观众一样，带来安全和治愈的感觉。

据了解，网上的“ASMR”音视频种类多样，除了闫笑提到的角色扮演型视频，还有听觉型，包括轻柔的耳语、敲击等触发音；视觉型，如混合颜料、整齐地切割物体的视频；咀嚼型，如口腔咀嚼不同食物的声音；破坏型，挤压或破坏流动的沙子、海绵等材料。这些音视频都通过特定的感知刺激，给予观看者身体上的愉悦，帮助他们安定和睡眠。

“现在视频的题材多，博主也很多，会不断推出新的形式，给了观众很多选择。”闫笑说，她从初二到现在，几乎每天都会听“ASMR”音视频，但“根本听不腻”，最主要的原因是“性价比高”，“我不用花费什么就可以获得助眠服务，相比瑜伽、冥想等放松方式，看视频也不需要任何技术门槛。”

据《2024中国居民睡眠健康白皮书》，近六成被调查者存在失眠症状，半数被调查者夜间睡眠时长不足，“低质量睡眠”成为普遍存在的问题，影响人们的日常生活。

基于这些原因，“ASMR”等助眠手段近年来逐渐步入大众的视野，受到许多年轻人的青睐，也有不少人开始尝试创作此类作品。

来自天津的王悦曾经也是一名爱好者，而现在，她已是全网拥有百万粉丝的“ASMR”创作博主，因作品精致柔和的风格，深受粉丝喜爱。

做博主六七年的时间，从“被治愈者”成为“治愈者”，王悦的视角也发生了转变，在她看来，观众的喜好和助眠效果是“因人而异的”，“某类声音对一些人来说是愉悦的，但在他人耳中就会引起烦躁，观众的类型也很多样，会有心理或情感上的不同选择。”

王悦的粉丝大多是从十几岁到四十几岁的女性用户，“从学生到‘宝妈’都有，也常常会有粉丝留言，感谢我的视频让他们美美睡了一觉，或是被治愈了心情。”这种时候，王悦就觉得自己的这个爱好“是有意义的”。

回到治愈的那一瞬

对湖北某大学学生李羽翮来说，观看“ASMR”视频解压是她多年来的习惯，角色扮演型视频是她常观看的类型。“我最喜欢的一个视频，是博主扮演哥哥的角色，帮妹妹掏耳朵的剧情。”李羽翮说，掏耳朵的声音使她感到治愈，而哥哥照顾妹妹的情境也契合她的情感需求，“因为我从小就想有个哥哥，这样的情境设定能让我感到温暖”。

闫笑也喜欢博主低语哄睡的视频，“小时候，爷爷会轻声讲故事哄我睡觉。”闫笑说，这样的视频能带她回到那个时刻。

王悦深谙粉丝的情感需求。她的视频以角色扮演和情境类为主，为了积累创作素材，她会处处留意生活中打动人心的场景，在制作视频时，也会首先思考情境的设定，“一般来说，我会先选择一个打动我的情境，可能是坐飞机时空姐温柔的问询，也可能是收银员打包时轻柔的摩擦声。我会留意亲身经历的、让人感到舒服的氛围，在这个基础上改造成适合睡前聆听的，带大家进入那个治愈的场景。”

在她看来，场景往往能唤起一种回忆、感觉或是情感链接，而声音和画面则像一条引线，带领大家获得“沉浸式”的场景体验。

另一位“ASMR”博主“眠羊”也十分注重场景的打造，“在构思好主题和内容后，我会准备匹配的服装、道具、布景等。”“眠羊”向记者介绍，因“耳音”与普通声音的质感不同，对麦克风的要求也更高，高质量的制作和细腻的声音处理才会受到粉丝欢迎，她同时也做直播，但相比之下“助眠效果没有那么好”，因为声音处理不够精细，也无法更好地带大家进入场景。

在“眠羊”的观察中，很多人失眠是因为思虑过度，大脑无法放松，“而情境式的作品能转移注意力，带大脑进入安定的场景，抑制胡思乱想”。

这种说法也得到了首都医科大学宣武医院神经外科副研究员、中国睡眠研究会睡眠生物节律专委会常委兼副秘书长王长明的肯定，王长明对记者表示，“虽然严格意义上，‘ASMR’即‘自发性知觉经络反应’并不是严谨的医学名词，在医学领域不是一个正式的诊断术语或治疗手段，但它所蕴含的一些原理可能在实践中有效果。”

在王长明看来，所谓的“助眠效果”来源于生理和心理两方面的影响。在生理方面，它可以理解为声音调节神经节律的一种表现，这一点在医学界是“可以证实的”，“听觉的节律性刺激，对于一定范围内改善部分人群的认知功能和睡眠障碍是有效果的”。而观看视频时对呼吸无意识的调整，也能“激活副交感神经，从而平静身体状态”。

不过，王长明认为心理方面的影响“可能更大”，他解释，“人们白天的压力会对大脑产生潜在的影响，当这种焦虑在夜晚被激发，就会让人持续思虑，失去睡意。但观看这类视频能够分散大脑的注意力，在短时间内起到安定的作用”。

此外，观看这类视频的观众可能本身就存在一种“心理暗示”，王长明说，“观众相信视频能解决睡眠问题，当他们抱着相信的态度去观看，本身就是一种积极暗示，自然更容易代入场景中，获得助眠效果”。

希望“ASMR”被更多人看到

在“ASMR”获得流量的同时，一些问题也随之而来。

此前，曾有创作者为了吸引眼球，在“ASMR”视频中加入软色情等不恰当的元素，遭到封禁。这与“ASMR”提供放松和助眠体验的初衷背道而驰，也让真正寻求助眠帮助的人感到失望。

对李羽翮来说，“ASMR”曾经帮助她度过人生中最艰难的一段时光，也陪伴她度过无数个辗转难眠的夜晚，“我不希望因为少数人的行为，让大家对这个领域产生误解，希望‘ASMR’能帮助到那些真正需要帮助的人。”

而这也是王悦最担心的问题，在她看来，软色情“擦边”不是“ASMR”一个领域独有的问题，有关注度的视频领域都需要加强监管，“但‘ASMR’在国内还是一个新兴领域，对不少人来说还很小众，不希望大家因为部分问题视频，就对这个领域产生先入为主的偏见，打上‘擦边’的标签，这对大部分认真的创作者来说是不公平的。”

事实上，为了让视频更有助眠效果，更能帮助他人，如王悦一样的博主也在积极“充电”，提高视频质量，拓展更多形式。王悦本人也在学习心理学等理论知识，并运用到视频中，“当心理咨询师面对咨询者时，需要表现出对对方的理解，所以我也是带着这种心态来做视频的，带着理解与爱去录制，希望观众感觉到真的在和我对话，把正能量传递到屏幕外。”

但她也表示，“ASMR”不是安眠药，自己也不是心理医生，希望观众理智地看待自己的作品。

王长明认为，“‘ASMR’的生命力在民间”，但此类音视频只能视作一种助眠的辅助手段，不能将其过度神化，真正的睡眠问题成因十分复杂，不仅包括入睡时长这一个方面，如有严重睡眠问题还需要积极就医。

未来，王悦希望能结合短剧、VR等，为创作加入更多新鲜元素。

“眠羊”也希望“ASMR”能被更多人看到，甚至能被专业人士应用在心理或医疗领域，解决更多人的睡眠或焦虑困扰，“也许在未来，能够有条件利用AI等手段，筛选出每个人喜欢的声音类型，为每个用户提供定制的助眠服务。”

她提出，最重要的，还是希望年轻人拥有一颗从容祥和的心，“在直播中，不少人心态急躁，一段声音听不了几秒就催促下一段，带着浮躁的心，是无法踏上真正的放松旅途的”。

中青报·中青网见习记者 蒋继璇 记者 郭韶明 来源：中国青年报