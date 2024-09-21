健康社群：培育健康生活方式

过去两年间，国务院发展研究中心副研究员刘胜兰参与了一项国民健康生活方式干预及影响研究，并承担了该研究报告的主要撰写工作。该研究显示，健康意识薄弱、“难坚持”和“拖延症”，是阻碍受调查者养成健康生活方式的三大因素，分别占比32.6%、32.6%和29.7%。

刘胜兰说，调研发现，多数人难以保持健康生活方式，第一是存在知识上的短板，不知道什么样的饮食和运动方式才是健康的。第二是受客观条件制约——这也是当下很多年轻人无法保持健康生活习惯的重要原因。很多年轻人因为工作太辛苦，经常加班，下班后很疲惫，所以没有时间和精力去运动；也有的是受到运动场所的限制，没有条件运动。第三则是缺乏毅力——无论是吃不健康的食物，还是躺在床上不运动，都能给人带来即时满足感，更符合人类的天性，而健康饮食和运动的好处需要长周期才能显现，因此很难坚持。

此外，健康生活方式也会受到文化和环境影响，如果身边的人都很注重健康饮食和运动，自己保持运动习惯也更加容易，反之亦然。

研究发现，通过健康社群等社会支持体系，有助于民众培养健康生活方式。

刘胜兰告诉中青报·中青网记者，健康社群是基于社会支持和同伴支持理论组建的一种社交群体模式。健康社群构建了一个积极正向的环境，社群成员有着共同的目标，可以相互支持、监督、鼓励，当一个人坚持不下去的时候，看到别人仍然在坚持，可以从中得到力量。同时，成员之间还可以分享信息，进行积极的互动，比如一个“健康小白”可以在群里获取科学的饮食计划、运动方案等。此外，社群还能赋予成员一种责任感，当一个人当众承诺要实现某个健康目标，就会在心理上产生责任感，从而更有动力坚持执行。

刘胜兰介绍，健康社群可以有很多的组成方式，比如由工作单位牵头，组织有共同目标的同事成立工作健康社群；也可以由社区卫生服务中心等社区服务机构牵头，组织设立健康社群；有共同兴趣爱好的陌生人也可以自发组织成社会健康社群，如跑步社群、游泳社群、骑行社群等；家庭成员或朋友也可组成小规模的亲友社群，这种社群成员之间更加亲密，也更利于长期坚持。

“最理想的状况是针对某种慢性疾病而组成的干预社群。”刘胜兰说，“由社区卫生服务中心或工作单位牵头，根据不同疾病人群组建健康社群，请医疗机构的医生进行指导，让有较多知识储备、可以起到榜样作用的热心人士负责社群的运营和管理，这将是更为有效的方式。例如，对于高脂血症人群来说，组建一个高血脂干预健康社群，社群中有专业的人员，例如医疗机构的医生或专业营养师等为成员进行指导，提供专业的科学信息，社群成员因为面对的是同样的健康问题，共鸣感会更强，干预效果也会更好。”

刘胜兰告诉记者，她在调研中开展定性访谈时，了解到一个年轻人组建的线上减重社群，成员约定每个人每天都要在群里打卡，记录当天体重，三餐内容以及运动量，其他人对此进行回应或是给出建议，有时大家还会相约一起健身，接受访谈的人都表示，在这个群里取得了很好的减重效果。

基于此，刘胜兰建议，在已有的健康科普、健康素养提升计划等公共服务中融入健康社群的理念，比如当前社区在开展健康教育工作时，建立健康社群，让热心居民牵头，大家互相支持。在开展健康细胞工程时，也将健康社群的理念融入其中，以机关、学校、企业、家庭为单位建设健康社群，更好地提升全民健康。