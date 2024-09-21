体重管理 有没有“事半功倍”的好办法

肥胖是被人们长期忽视的慢性进展型疾病。据2023年《中国肥胖患病率及相关并发症》发布的相关数据，中国超重人群占比34.8%，肥胖人群占比14.1%。我国超重和肥胖人群最常见的并发症是脂肪性肝病、前驱糖尿病、血脂异常和高血压。需要注意的是，肥胖人群中有大量的年轻人，更容易伴发一系列问题。

现代医学治疗肥胖，在成人方面，虽有药物及手术等方式，但考虑不良反应及肥胖反弹等因素，体重管理变得十分棘手。“没有瘦不了，只有不想瘦。”面对肥胖挑战，中医以其独特的理论体系提供了多样化的解决方案。

1、辨证施治更合理

当代社会，体重管理成为一个普遍的健康关注点。与西方的营养学理论不同，中医在体重管理方面提供了一种独特的视角和方法。

中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验。《黄帝内经》对肥胖就有丰富认识，提出了肥胖的分型、病因和相关治疗原则。中医一般认为，肥胖是脾虚证、痰湿内盛证、脾肾阳虚证导致的，治疗上一般以补虚泻实、化痰祛湿、润肠通便为主。

脾虚证。脾虚由体内运化失职致消化、吸收不良引发，一般有腹痛、腹胀等症状。如果消化不好，就可能堆积脂肪，出现肥胖的情况。患者可使用补虚泻实的药物进行治疗，并注意清淡饮食。

痰湿内盛证。当患者痰湿内盛，积聚体内化为膏脂，也可能造成肥胖，并伴有肢体困倦、胸膈痞闷等症状。患者可使用化痰祛湿的药物进行治疗。

脾肾阳虚证。患者脾肾阳气亏虚，虚寒内生，可能引发脾肾阳虚证。此时，患者有全身水肿、小腹肿胀等症状，看起来比较肥胖，可使用润肠通便的药物进行治疗。

中医历来倡导辨证论治，其实就是辨病论治、辨体论治，精准施治。中医讲究“三因”制宜，即因人制宜、因地制宜、因时制宜。不同的场景、不同的个体，干预肥胖的方法自然不同。中医接诊肥胖患者，就如同“量体裁衣”，会制定个性化的方案，这正是中医的可贵之处——毕竟，兼顾体质、时令、地域、个性等多个维度的治法，更合理。

2、调理办法有这些

关于减重，中医的调理方法主要包括调整饮食结构、适量运动、采用中药调理，以及针灸、拔罐等。

中草药治疗。俗称内治法，采取辨证论治，个体化治疗，使用中药汤方（经方、时方、验方、自拟方）、中成药等治疗肥胖。中药内服，利用中药材调节体内气血平衡，改善新陈代谢，从而实现减肥的目的。该方法适合体质虚弱或希望通过非手术途径减轻体重者。

中医外治技术治疗。俗称外治法，如针灸、推拿、穴位贴敷、穴位埋线、拔罐、皮内针疗法等。穴位埋线，是将可吸收蛋白线植入特定穴位，刺激局部组织产生生理反应以达到减肥效果的一种方法。此方法适用于不愿接受传统针灸治疗者，以及需要长期维持减重效果者。拔罐疗法则通过负压吸引作用于人体皮肤表面，促进血液循环，达到排毒瘦身的效果。此方法特别适合经常久坐不动导致经络不通畅引起的肥胖人群。针灸可帮助调节体内的能量平衡，促进新陈代谢，从而减轻体重。

功法治疗。针灸师、推拿师通常要练习功法，如气功。从华佗开始就创立了五禽戏，后续又有八段锦、易筋经、太极拳、太极剑等多种中医功法。这些功法能够调和气血、安和五脏，让身体处于一个良好的顺通状态，长期习练能够达到控制体重、强身健体的效果。

中医药膳治疗。辨证论治地采用药膳同源的食药材干预肥胖，将治疗融入到肥胖患者的饮食中。在我们平素的饮食中，可以找到很多中医药本草，如山药、陈皮、生姜、大葱、盐、羊肉等。中医药历来主张“药食同源”，在肥胖的干预中，可以根据证型制定药膳和代茶饮，陈皮、薏米、荷叶、玉米须等就是常用的药品。

而且，中草药可以通过不同工艺制作出不同剂型，如丸、散、膏、丹、贴、汤、膳、茶等。不同剂型各有优劣，如丸散膏丹携带方便，贮藏相对长久；汤药劲大，作用迅速；贴剂使用方便，免却服药之苦；膳茶剂作用持久，能够融入日常生活之中。

上述几种治疗方法可以分而治之，也可以合而治之，尤其内治法、外治法更有多方多法，为减重提供多种干预方法。

3、不要盲目追求速度

历代中医药先贤对肥胖的命名、成因、分类、分型、治疗、预防均有详细的论述和记载，并探索出丰富的治疗方法。在理论指导下，遵循个体化方案，采用天然药物，总体来说疗效比较确切。

中医药侧重临床病案的记录，从以往临床个案来看，治疗肥胖是有效的。笔者基于循证医学，查阅中草药治疗该病的统计分析资料，结果显示了中草药的有效性。而对11个国内中草药治疗该病的随机对照试验研究，得出同样有效的结论。不同于化学药物，中草药多是天然药物，跟人体有较好的亲和性，产生不良反应相对较少。而中医外治疗法很少有药物不良反应。从中医临床个案来看，同样少有不良反应。

中医药治疗的依从性也较好。中医药的治疗方式多种多样，可以采用外治疗法，不一定非要打针等；即使吃药，也可以采用药膳疗法、代茶饮疗法。因此，患者只要有中医药的治疗意愿，就可以将多种治疗方法融入日常生活中，有些治疗还是患者喜欢的方式，比如推拿疗法等。这些方法可以联合使用，各有所长，更能发挥效力。笔者临证，内外合治，兼顾指导生活行为，防止反弹，效果确切且持久。引发肥胖的原因比较复杂，故这种综合治疗、联合治疗正是以系统对系统、以复杂对复杂，不仅增加了解决问题的能力，而且让患者有治疗的选择性，因而也更能增加依从性。

此外，中医还讲究有序的阶梯治疗。辨证施治通常是中医药的主要治疗方式，但中药口感不佳，且花费不低，患者很难长久服用。故而，可以根据患者实际情况，特别是体重控制情况，制定何时干预、是否以中草药干预、何时停药、停药后是否用其他干预的确切方法，体现治疗的序贯性和阶梯性。同时，中医主张并擅长治未病，即未病先防、既病防变、瘥后防复。于肥胖而言，完全可以采用中医办法让人避免发胖，帮助超重人群控制体重，减少肥胖人群并发症的发生。

需要提醒的是，减肥过程是培养良好生活习惯的过程，因此不要盲目追求速度，因为体重下降过速不仅会影响身体健康，还很容易导致体重反弹。合理饮食运动，配合中医减肥手段，科学减肥，才能拥有一个健康的好身材。

（作者：刘应科，系北京市和平里医院儿科主任）